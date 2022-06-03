  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?

"До того, как они начали переводить средства, сколько они сделали для того, чтобы сюда зашла российская армия? Давайте положим на одну чашу весов деньги, которые они из своих миллионных гонораров тратят, а на вторую то, что они сделали для того, чтобы эти твари сюда зашли", – отметила Жураковская.
Актриса вспомнила, как певица Loboda жаловалась на украинских националистов.
"Я много слышала, как жаловалась Света Лобода, что ей националисты не давали жить, бегали вокруг ее дома, когда она выходила на российский рынок – так сказать, на новые рубежи. Я их [украинских певиц, строящих карьеру в РФ] не слушала и не хотела бы начинать. Люди сделали свой выбор. Что здесь говорить? Какая может быть дискуссия?" – сказала Жураковская.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".
28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.
1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад". Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.
17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.
24 марта Loboda впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.
В конце марта стало известно, что Loboda удалена из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда ее внесли за замалчивание агрессии путинского режима.