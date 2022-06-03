  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?

Жураковская: Что здесь говорить? Какая может быть дискуссия? Фото: zhurakivska_olesya / Instagram

"До того, как они начали переводить средства, сколько они сделали для того, чтобы сюда зашла российская армия? Давайте положим на одну чашу весов деньги, которые они из своих миллионных гонораров тратят, а на вторую то, что они сделали для того, чтобы эти твари сюда зашли", – отметила Жураковская.

Актриса вспомнила, как певица Loboda жаловалась на украинских националистов.

"Я много слышала, как жаловалась Света Лобода, что ей националисты не давали жить, бегали вокруг ее дома, когда она выходила на российский рынок – так сказать, на новые рубежи. Я их [украинских певиц, строящих карьеру в РФ] не слушала и не хотела бы начинать. Люди сделали свой выбор. Что здесь говорить? Какая может быть дискуссия?" – сказала Жураковская.

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Видео: Аліна Доротюк / YouTube

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