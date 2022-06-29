"ОБСЕ должна сделать выбор". Кулеба призвал исключить Россию из состава организации

Кулеба уже призывал исключить Россию из ОБСЕ Фото: ЕРА

"Мое послание ежегодной конференции ОБСЕ по безопасности 2022. ОБСЕ должна сделать выбор: позволить РФ разрушить организацию или найти способ приостановить полномочия РФ", – написал он.

Украинский дипломат считает, что приверженность принципам Хельсинкского заключительного акта (межгосударственные договоренности ОБСЕ) "должна быть сильнее жестокой силы, которая стремится их уничтожить".

Моє послання Щорічній конференції ОБСЄ з безпеки 2022. ОБСЄ має зробити вибір: дозволити РФ зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження РФ. Наша відданість 10 принципам Гельсинського заключного акту має бути сильнішою за жорстоку силу, яка прагне їх знищити. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2022

Конференция ОБСЕ по безопасности проходит в 2022 году с 23 мая по 24 июля в формате восемь недель онлайн и одна неделя очно в Вене.

ОБСЕ создана в 1975 году. Хельсинкский заключительный акт ОБСЕ прописывает международные договоренности в международно-правовой, военно-политической, экономической и гуманитарной областях.