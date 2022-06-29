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"ОБСЕ должна сделать выбор". Кулеба призвал исключить Россию из состава организации

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Кулеба уже призывал исключить Россию из ОБСЕ
Кулеба уже призывал исключить Россию из ОБСЕ
Фото: ЕРА

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна исключить из своего состава Россию за ее вторжение в Украину. Такое мнение выразил 28 июня в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мое послание ежегодной конференции ОБСЕ по безопасности 2022. ОБСЕ должна сделать выбор: позволить РФ разрушить организацию или найти способ приостановить полномочия РФ", – написал он.

Украинский дипломат считает, что приверженность принципам Хельсинкского заключительного акта (межгосударственные договоренности ОБСЕ) "должна быть сильнее жестокой силы, которая стремится их уничтожить".

Конференция ОБСЕ по безопасности проходит в 2022 году с 23 мая по 24 июля в формате восемь недель онлайн и одна неделя очно в Вене.

ОБСЕ создана в 1975 году. Хельсинкский заключительный акт ОБСЕ прописывает международные договоренности в международно-правовой, военно-политической, экономической и гуманитарной областях.

Контекст:

Кулеба и ранее призывал исключить Россию "из всех цивилизованных организаций и площадок" за преступления, которые она совершает в Украине, в том числе из ОБСЕ.

Европейский парламент на заседании 7 апреля принял резолюцию, которой призвал исключить Россию из состава ряда международных организаций – "Большой двадцатки" (G20), Совета ООН по правам человека, Интерпола, Всемирной торговой организации, ЮНЕСКО. 

Теги: Россия, ОБСЕ, Дмитрий Кулеба
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