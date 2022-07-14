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В ближайшие недели присутствие ОБСЕ в Украине будет восстановлено – представитель США при ОБСЕ

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В ОБСЕ хотят возобновить работу в Украине
В ОБСЕ хотят возобновить работу в Украине
Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

В течение ближайшего месяца Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), работу которой в Украине заблокировала РФ, восстановит свое присутствие в стране. Об этом сообщил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью ТСН, опубликованном 14 июля.

Он напомнил, что Россия ветировала работу и специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, и пограничной миссии, и Офиса координатора проектов.

"Но я думаю, что страны-участницы и ОБСЕ уже устали от возможности России ветировать все. Потому что это абсолютно вне человеческого приличия ввиду продолжающейся войны. Поэтому мы сейчас размышляем, как решить этот вопрос... как вернуть работу ОБСЕ в Украину, чтобы она работала над всеми вопросами, над которыми она работала раньше, но без возможности России наложить вето? Думаю, мы нашли путь", – сказал Карпентер. 

По его информации, "в ближайшие недели, но, вероятно, не больше месяца", присутствие ОБСЕ будет восстановлено.

По словам посла, "фактически сейчас есть небольшое присутствие в Киеве", но оно будет восстановлено в большем масштабе. В частности, планируется возобновить работу Украинского офиса координатора проектов ОБСЕ.

"Но он будет действовать за счет взносов единомышленников. Поэтому мы не будем требовать от Российской Федерации денег, и у нее больше не будет права вето", – пояснил посол.

Контекст:

В апреле ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.

Это была невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины, она начала работу в июле 2014 года – после того, как Россия начала агрессию на Донбассе.

С 1 июля прекратил работу и Украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет. Его сотрудники занимались гуманитарной и юридической поддержкой пострадавших от военных действий, противодействием торговле людьми, сообщали в организации.  

Теги: Россия, ОБСЕ, миссия, вето, мандат, Майкл Карпентер, деятельность, посол
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