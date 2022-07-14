В ближайшие недели присутствие ОБСЕ в Украине будет восстановлено – представитель США при ОБСЕ

Он напомнил, что Россия ветировала работу и специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, и пограничной миссии, и Офиса координатора проектов.

"Но я думаю, что страны-участницы и ОБСЕ уже устали от возможности России ветировать все. Потому что это абсолютно вне человеческого приличия ввиду продолжающейся войны. Поэтому мы сейчас размышляем, как решить этот вопрос... как вернуть работу ОБСЕ в Украину, чтобы она работала над всеми вопросами, над которыми она работала раньше, но без возможности России наложить вето? Думаю, мы нашли путь", – сказал Карпентер.

По его информации, "в ближайшие недели, но, вероятно, не больше месяца", присутствие ОБСЕ будет восстановлено.

По словам посла, "фактически сейчас есть небольшое присутствие в Киеве", но оно будет восстановлено в большем масштабе. В частности, планируется возобновить работу Украинского офиса координатора проектов ОБСЕ.

"Но он будет действовать за счет взносов единомышленников. Поэтому мы не будем требовать от Российской Федерации денег, и у нее больше не будет права вето", – пояснил посол.