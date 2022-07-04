На сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ приняли резолюцию о войне РФ против Украины

Резолюцию приняли с рядом правок, ее авторы – член Сейма Литвы Вилия Алекнайте-Абрамикене, депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Никита Потураев и американский сенатор Роджер Уикер.

Текст резолюции не опубликован на сайте ОБСЕ.

3 июля комитеты ПА ОБСЕ начали работу над докладами и резолюциями, которые будут в основе Бирмингемской декларации, в частности, рассмотрели резолюции, осуждающие войну РФ против Украины, информирует сайт ОБСЕ.