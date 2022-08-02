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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава ОБСЕ: Я увидел в Буче пример чрезвычайной жестокости, которую никак нельзя объяснить

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Глава ОБСЕ призвал Россию вывести войска с территории Украины
Глава ОБСЕ призвал Россию вывести войска с территории Украины
Скриншот: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях России против Украины.

Об этом глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил 2 августа в Киеве на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт, трансляция велась в Facebook украинского внешнеполитического ведомства. 

Рау отметил, что хочет передать "одно простое сообщение", суть которого заключается в том, что партнеры едины в поддержке и солидарности с украинским народом во время войны, которую ведет Россия против Украины. 

"Я только что вернулся из Бучи, где я увидел пример чрезвычайной жестокости, которую нельзя никак объяснить, никак оправдать. То, что мы увидели, услышали в Буче... я бы назвал это тихим криком придушенной гуманности. Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка, которые когда-то были мирными развивающимися украинскими городами, – все они войдут в историю как города, где были совершены военные преступления, где было совершено жестокое и насильственное поведение относительно гражданского населения. Это демонстрирует самую темную сторону человеческой природы. Военные преступления, совершенные российскими войсками на территории Украины, не должны остаться без внимания, и ответственные за эти преступления должны быть привлечены к ответственности", – заявил Рау.

Глава ОБСЕ призвал Россию вывести войска с территории Украины. 

рекращение всех военных действий остается чрезвычайно важным как условие для дальнейших переговоров. Ни одно насилие не может продолжаться, оно должно быть остановлено", – добавил он.

Контекст:

Рау сегодня прибыл в Украину с рабочим визитом. Он посетил освобожденные от оккупантов населенные пункты под Киевом и встретился с Кулебой. Глава МИД Украины по итогам встречи заявил о намерении использовать все возможности ОБСЕ для привлечения РФ к ответственности.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Польша, ОБСЕ, МИД Украины, Гостомель, Ирпень, Буча, преступление, насилие, визит, брифинг, Збигнев Рау, российские оккупанты, Бородянка
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