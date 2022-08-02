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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина намерена использовать все возможности ОБСЕ для привлечения РФ к ответственности – Кулеба

Кулеба: Нас интересует ряд проектов, которые ОБСЕ может и в дальнейшем реализовывать в Украине
Кулеба: Нас интересует ряд проектов, которые ОБСЕ может и в дальнейшем реализовывать в Украине
Фото: ЕРА

Украина намерена использовать все возможности для привлечения России к ответственности за военные преступления в ходе полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 августа в Киеве на совместном брифинге с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау и генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт, трансляция велась в Facebook украинского внешнеполитического ведомства. 

Кулеба рассказал, что Украина и ОБСЕ конструктивно взаимодействуют. 

"Мы настроены (и сегодня обсудили это с госпожой генеральным секретарем) на продолжение сотрудничества между Украиной и ОБСЕ. Нас интересует ряд проектов, которые ОБСЕ может и в дальнейшем реализовывать в Украине. Я также приветствовал усилия ОБСЕ по документированию военных преступлений РФ, в частности через применение "московского механизма" в человеческом измерении. "Московский механизм" был применен против Москвы для документирования военных преступлений, совершенных Россией на территории Украины. Мы будем использовать все возможности ОБСЕ для привлечения РФ к ответственности", – добавил глава МИД. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Московский механизм" ОБСЕ был принят в 1991 году. Он предоставляет  возможность государствам-участникам организации направлять миссии экспертов для оказания помощи в решении конкретного вопроса или проблемы, относящихся к человеческому измерению, сообщается на сайте ОБСЕ. 

Украина и еще 45 стран-участниц ОБСЕ задействовали механизм 3 марта. "Мы привлечем Российскую Федерацию к ответственности за военные преступления и преступления против человечности. Украина вместе с 45 государствами активировала "московский механизм" ОБСЕ по вторжению РФ. Экспертная миссия передаст факты правосудию, в частности, международным судам и трибуналам", – заявлял тогда Кулеба. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ОБСЕ, МИД Польши, Дмитрий Кулеба, преступление, война России против Украины, сотрудничество, Збигнев Рау, Хельга Шмид
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