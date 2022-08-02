Украина намерена использовать все возможности ОБСЕ для привлечения РФ к ответственности – Кулеба

Кулеба: Нас интересует ряд проектов, которые ОБСЕ может и в дальнейшем реализовывать в Украине Фото: ЕРА

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 августа в Киеве на совместном брифинге с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау и генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт, трансляция велась в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба рассказал, что Украина и ОБСЕ конструктивно взаимодействуют.

"Мы настроены (и сегодня обсудили это с госпожой генеральным секретарем) на продолжение сотрудничества между Украиной и ОБСЕ. Нас интересует ряд проектов, которые ОБСЕ может и в дальнейшем реализовывать в Украине. Я также приветствовал усилия ОБСЕ по документированию военных преступлений РФ, в частности через применение "московского механизма" в человеческом измерении. "Московский механизм" был применен против Москвы для документирования военных преступлений, совершенных Россией на территории Украины. Мы будем использовать все возможности ОБСЕ для привлечения РФ к ответственности", – добавил глава МИД.

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