"Надвигается маршал мороз. Нам жаль Европу, если она не одумается". Россия угрожает Западу "жестким ответом" на поставки оружия Украине

По словам представителя страны-агрессора, тактико-технические характеристики применяемых в Украине западного вооружения и техники якобы "создают угрозы гражданам России".

"В этих условиях мы будем отодвигать "неонацистов" от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим", – сообщил Гаврилов.

Также представитель РФ пригрозил, что использование европейскими странами своей территории для обучения украинских солдат и транзита оружия может привести к расширению зоны вооруженного конфликта.

США он обвинил в том, что Соединенные Штаты якобы восемь лет "готовили Украину" к войне против РФ, а теперь якобы стараются сделать конфликт затяжным, "и это им просто так с рук не сойдет".

Российский представитель в очередной раз подчеркнул, что "спецоперация", задуманная президентом РФ Владимиром Путиным, "достигнет своих целей".

Он также повторил заявления главы МИД РФ о том, что Россия якобы "поможет" украинскому народу избавиться от "антинародного и антиисторического режима" в Киеве.

"Так или иначе, надвигающийся вскоре "маршал мороз" и успешный ход "специальной военной операции" поставят все на свои места. Нам жаль Европу, если она не одумается", – резюмировал Гаврилов.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 21 июля призвал мир и в частности США предоставить Украине больше оружия, чтобы завершить войну до зимы, которая сделает боевые действия более тяжелыми.