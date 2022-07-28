"Надвигается маршал мороз. Нам жаль Европу, если она не одумается". Россия угрожает Западу "жестким ответом" на поставки оружия Украине

По словам представителя страны-агрессора, тактико-технические характеристики применяемых в Украине западного вооружения и техники якобы "создают угрозы гражданам России".
"В этих условиях мы будем отодвигать "неонацистов" от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим", – сообщил Гаврилов.
Также представитель РФ пригрозил, что использование европейскими странами своей территории для обучения украинских солдат и транзита оружия может привести к расширению зоны вооруженного конфликта.
США он обвинил в том, что Соединенные Штаты якобы восемь лет "готовили Украину" к войне против РФ, а теперь якобы стараются сделать конфликт затяжным, "и это им просто так с рук не сойдет".
Российский представитель в очередной раз подчеркнул, что "спецоперация", задуманная президентом РФ Владимиром Путиным, "достигнет своих целей".
Он также повторил заявления главы МИД РФ о том, что Россия якобы "поможет" украинскому народу избавиться от "антинародного и антиисторического режима" в Киеве.
"Так или иначе, надвигающийся вскоре "маршал мороз" и успешный ход "специальной военной операции" поставят все на свои места. Нам жаль Европу, если она не одумается", – резюмировал Гаврилов.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 21 июля призвал мир и в частности США предоставить Украине больше оружия, чтобы завершить войну до зимы, которая сделает боевые действия более тяжелыми.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Президент Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. Он также считает, что "если мощное оружие будет поступать от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне", то Украина сможет до конца этого года завершить боевые действия и начать переговоры с РФ.