ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Надвигается маршал мороз. Нам жаль Европу, если она не одумается". Россия угрожает Западу "жестким ответом" на поставки оружия Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия обеспокоена "тактико-техническими данными" оружия, которое Запад передал Украине, и пытается сорвать поставки угрозами
Россия обеспокоена "тактико-техническими данными" оружия, которое Запад передал Украине, и пытается сорвать поставки угрозами
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 27 июля заявил, что наращивание поставок западного вооружения Украине может вынудить РФ перейти к "более жестким ответным действиям". Речь Гаврилова на 1019-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности обнародовал 27 июля официальный сайт МИД России.

По словам представителя страны-агрессора, тактико-технические характеристики применяемых в Украине западного вооружения и техники якобы "создают угрозы гражданам России".

"В этих условиях мы будем отодвигать "неонацистов" от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим", – сообщил Гаврилов.

Также представитель РФ пригрозил, что использование европейскими странами своей территории для обучения украинских солдат и транзита оружия может привести к расширению зоны вооруженного конфликта.

США он обвинил в том, что Соединенные Штаты якобы восемь лет "готовили Украину" к войне против РФ, а теперь якобы стараются сделать конфликт затяжным, "и это им просто так с рук не сойдет".

Российский представитель в очередной раз подчеркнул, что "спецоперация", задуманная президентом РФ Владимиром Путиным, "достигнет своих целей". 

Он также повторил заявления главы МИД РФ о том, что Россия якобы "поможет" украинскому народу избавиться от "антинародного и антиисторического режима" в Киеве.

"Так или иначе, надвигающийся вскоре "маршал мороз" и успешный ход "специальной военной операции" поставят все на свои места. Нам жаль Европу, если она не одумается", – резюмировал Гаврилов.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 21 июля призвал мир и в частности США предоставить Украине больше оружия, чтобы завершить войну до зимы, которая сделает боевые действия более тяжелыми.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. Он также считает, что "если мощное оружие будет поступать от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне", то Украина сможет до конца этого года завершить боевые действия и начать переговоры с РФ.

Теги: Россия, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, МИД России, военная техника, военная помощь, зима, морозы, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, дипломаты, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бейонсе, Гарри Стайлс и другие. Барак Обама опубликовал свой летний плейлист
Бейонсе, Гарри Стайлс и другие. Барак Обама опубликовал свой летний плейлист
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе
Wellboy рассказал, кто его продюсирует после прекращения сотрудничества со сбежавшим в Москву Бардашем
Wellboy рассказал, кто его продюсирует после прекращения сотрудничества со сбежавшим в Москву Бардашем
Мадонна о выходе на улицы Нью-Йорка: Я до сих пор чувствую, как меня держат высокие здания и душное небо, и крысы, и близость людей
Мадонна о выходе на улицы Нью-Йорка: Я до сих пор чувствую, как меня держат высокие здания и душное небо, и крысы, и близость людей
Клипы Муиньо для мировых знаменитостей претендуют на победу в девяти номинациях премии MTV VMA 2022
Клипы Муиньо для мировых знаменитостей претендуют на победу в девяти номинациях премии MTV VMA 2022
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом
Влада Литовченко сообщила, что ее 22-летняя дочь подписала контракт с Rockefeller Philanthropy Advisors и будет работать в США
Влада Литовченко сообщила, что ее 22-летняя дочь подписала контракт с Rockefeller Philanthropy Advisors и будет работать в США
"Ох и конфетка", "Какая же она красивая". Дорофеева снялась в голубом бикини и желтой кепке
"Ох и конфетка", "Какая же она красивая". Дорофеева снялась в голубом бикини и желтой кепке
  68-летняя Меркель в фисташковом костюме засветилась на фестивале в Байройте вместе с 73-летним мужем. Видео
  68-летняя Меркель в фисташковом костюме засветилась на фестивале в Байройте вместе с 73-летним мужем. Видео
"Виделись мы в аэропорту. Костя был один, без Веры". Бывшая жена Константина Меладзе высказалась о его браке с Брежневой
"Виделись мы в аэропорту. Костя был один, без Веры". Бывшая жена Константина Меладзе высказалась о его браке с Брежневой
"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских
"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (226591)
2
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (170830)
3
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (136603)
4
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (101594)
5
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин (94509)
6
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (77846)
7
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (71096)
8
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (51944)
 
 
 
 