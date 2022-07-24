Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами

"В течение двух недель мы проведем в мир кино детей и подростков, у которых украли детство, – выживших в оккупированной Буче. Мы будем фантазировать, сочинять, писать и снимать фильмы, и каждый ребенок найдет себя в этом увлекательном процессе создания кино", – говорится в публикации.
Съемки фильма будут проходить в Киеве и Буче, пишет The Village. Премьера фильма запланирована на 28 июля в центральном парке Бучи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал в интервью "РБК-Украина", которое вышло 5 июля, что в Киевской области найдены тела 1339 мирных жителей, ставших жертвами российской агрессии. "Задокументировано, что почти 700 человек были убиты из оружия, то есть имели пулевые ранения", – сказал он.