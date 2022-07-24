Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами

Съемки фильма будут проходить в Киеве и Буче Фото: Cinema Kids / Facebook

"В течение двух недель мы проведем в мир кино детей и подростков, у которых украли детство, – выживших в оккупированной Буче. Мы будем фантазировать, сочинять, писать и снимать фильмы, и каждый ребенок найдет себя в этом увлекательном процессе создания кино", – говорится в публикации.

Съемки фильма будут проходить в Киеве и Буче, пишет The Village. Премьера фильма запланирована на 28 июля в центральном парке Бучи.

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