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24 июля, 2022
 
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Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами

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Съемки фильма будут проходить в Киеве и Буче
Съемки фильма будут проходить в Киеве и Буче
Фото: Cinema Kids / Facebook

Дети, выжившие после российской оккупации города Бучи Киевской области, в течение двух недель будут снимать фильм при поддержке преподавателей украинской школы Cinema Kids. Об этом сообщается на странице школы в Facebook.

"В течение двух недель мы проведем в мир кино детей и подростков, у которых украли детство, – выживших в оккупированной Буче. Мы будем фантазировать, сочинять, писать и снимать фильмы, и каждый ребенок найдет себя в этом увлекательном процессе создания кино", – говорится в публикации.

Съемки фильма будут проходить в Киеве и Буче, пишет The Village. Премьера фильма запланирована на 28 июля в центральном парке Бучи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал в интервью "РБК-Украина", которое вышло 5 июля, что в Киевской области найдены тела 1339 мирных жителей, ставших жертвами российской агрессии. "Задокументировано, что почти 700 человек были убиты из оружия, то есть имели пулевые ранения", – сказал он.

Теги: кино, Буча, война России против Украины
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