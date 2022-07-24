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24 июля, 2022
 
Новости

Переселенка из Соледара получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова и рассказала, как эвакуировалась из города

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Поддержка переселенцам оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Поддержка переселенцам оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

Жительница Соледара Донецкой области Анна после полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с семьей переехала в город Желтые Воды Днепропетровской области. В управлении социальной защиты населения Оболонского района женщина получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова.

Свою историю женщина рассказала в интервью, которое 23 июля опубликовано на странице Фонда в Facebook.

По словам Анны, в первый день войны классный руководитель ее сына, который учится в Сумах в футбольном лицее, написал в чате, чтобы родители забрали своих детей.

Муж Анны преодолел 800 км, чтобы забрать ребенка. Анна считает, что им повезло, так как при возвращении их назад российские оккупанты уже обстреливали города Сумской области.

Когда начались обстрелы Соледара, они с мужем приняли решение вывозить детей. В Желтые Воды добрались за сутки.

"Я решила, что хватит терпеть, хватит сидеть в коридоре", – рассказала Анна.

В Желтых Водах семья получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова.

"Мы с мужем учились в Донецке. О том, как [украинский бизнесмен] Ринат Ахметов помогает людям, мы знаем очень хорошо. Большое спасибо за то, что не забываете и поддерживаете", – сказала Анна после того, как получила помощь.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/videos/449962783660398/

Контекст:

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины. Поддержка переселенцам оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Теги: Ринат Ахметов, Соледар, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, семья
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