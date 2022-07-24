Переселенка из Соледара получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова и рассказала, как эвакуировалась из города

Свою историю женщина рассказала в интервью, которое 23 июля опубликовано на странице Фонда в Facebook.

По словам Анны, в первый день войны классный руководитель ее сына, который учится в Сумах в футбольном лицее, написал в чате, чтобы родители забрали своих детей.

Муж Анны преодолел 800 км, чтобы забрать ребенка. Анна считает, что им повезло, так как при возвращении их назад российские оккупанты уже обстреливали города Сумской области.

Когда начались обстрелы Соледара, они с мужем приняли решение вывозить детей. В Желтые Воды добрались за сутки.

"Я решила, что хватит терпеть, хватит сидеть в коридоре", – рассказала Анна.

В Желтых Водах семья получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова.

"Мы с мужем учились в Донецке. О том, как [украинский бизнесмен] Ринат Ахметов помогает людям, мы знаем очень хорошо. Большое спасибо за то, что не забываете и поддерживаете", – сказала Анна после того, как получила помощь.