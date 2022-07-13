ДТЭК ВИЭ и Фонд Рината Ахметова передали общинам Николаевской области новую партию гуманитарной помощи

"Это поддержит общины в трудные времена, когда большое количество людей вынуждено переселяться из зоны боевых действий и обустраивать жизнь на новом месте", – говорится в сообщении.

Первый груз – 4500 продуктовых наборов от Фонда для Коблевской и Березанской общин, предназначенных для внутренне перемещенных лиц, временно проживающих на этих территориях. Набор содержит ключевые продукты питания: мясные консервы (паштет и тушеное мясо), крупы, макароны, муку, соль, сахар, консервированную фасоль и печенье.

"Все мы знаем, что сейчас Коблевская община принимает большое количество переселенцев из населенных пунктов, пострадавших от российской агрессии. Для оказания всесторонней помощи этим людям объединились и община, и бизнес. При поддержке нашего постоянного партнера – компании ДТЭК ВИЭ – мы получили большую партию продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Мы получили 2300 ящиков с тушенкой, крупами, сахаром и другими продуктами для людей. Это большая поддержка для нас в эти трудные времена. Благодарю всех, кто присоединяется и помогает. Вместе победим!" – отметил председатель Коблевского сельского совета Владимир Паныч.

Вторая часть гуманитарной помощи от ДТЭК ВИЭ – медикаменты для Березанской центральной районной больницы и Березанского центра первичной медико-санитарной помощи, в которые также часто приезжают лечиться жители Коблевской и других соседних общин.

Всего ДТЭК ВИЭ и Фонд Рината Ахметова закупили и передали более 100 наименований лекарств, среди которых обезболивающие, противовоспалительные, сердечные и успокоительные препараты, антибиотики, лекарства для онкобольных и людей с заболеваниями эндокринной системы, для лечения желудочно-кишечных расстройств и многое другое. Часть медикаментов будет передана Коблевскому сельскому совету согласно его запросу.

C 24 февраля помощь от Рината Ахметова охватила более 3 млн жителей Украины.