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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" оказал помощь более 120 тыс. украинцев

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Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" создали компании "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова
Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" создали компании "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова
Фото: metinvest.media

За четыре месяца помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" получили 122 551 человек в разных регионах Украины – это вынужденные переселенцы, жители деоккупированных территорий, уязвимые слои населения, семьи мобилизованных сотрудников предприятий "Метинвеста" и льготных категорий работников. Об этом сообщили 5 июля в Facebook компании.

Также гуманитарная миссия проекта охватит более 30 тыс. ветеранов предприятий компании, находящихся на пенсии. 

"Несмотря на постоянную угрозу обстрелов со стороны РФ, продукты от проекта продолжают получать и жители прифронтовой Авдеевки: помощь людям развозят работники Авдеевского коксохимического завода. Кроме стандартных продуктовых наборов, проект "Спасаем жизнь" радует украинцев и вкусностями: почти 3 тыс. человек, временно проживающих в городских приютах Запорожья, получили сгущенку", – отметили в компании.

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" создали компании "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. Главная его цель – помочь украинцам, пострадавшим от военной агрессии РФ.

В конце мая фонд Do it together подписал меморандум о сотрудничестве с Agritrade Ukraine, который выступает Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. В рамках сделки планируется поступление 200 тонн пищевых продуктов и предметов первой необходимости ежемесячно. В июне помощь от Германии поступила в Украину.

Теги: ДТЭК, Метинвест, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, война России против Украины
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