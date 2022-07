Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" оказал помощь более 120 тыс. украинцев

Также гуманитарная миссия проекта охватит более 30 тыс. ветеранов предприятий компании, находящихся на пенсии.

"Несмотря на постоянную угрозу обстрелов со стороны РФ, продукты от проекта продолжают получать и жители прифронтовой Авдеевки: помощь людям развозят работники Авдеевского коксохимического завода. Кроме стандартных продуктовых наборов, проект "Спасаем жизнь" радует украинцев и вкусностями: почти 3 тыс. человек, временно проживающих в городских приютах Запорожья, получили сгущенку", – отметили в компании.

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" создали компании "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. Главная его цель – помочь украинцам, пострадавшим от военной агрессии РФ.

В конце мая фонд Do it together подписал меморандум о сотрудничестве с Agritrade Ukraine, который выступает Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. В рамках сделки планируется поступление 200 тонн пищевых продуктов и предметов первой необходимости ежемесячно. В июне помощь от Германии поступила в Украину.