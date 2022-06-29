В Авдеевку передали продуктовые наборы от проекта "Спасаем жизнь"

"За две недели жителям общины передали уже 1570 продуктовых наборов, всего же с начала активной фазы войны авдеевцы получили таких наборов более 16 000. Упаковки состоят из муки, крупы, макарон, масла, мясных и рыбных консервов, сахара и сгущенки: состав набор определен по рекомендациям ВОЗ по калорийности и содержанию необходимых питательных веществ. Как известно, гуманитарный проект "Спасаем жизнь" доставил в украинские города уже более 3000 тонн наборов первой необходимости. Их получили почти 90 000 человек преимущественно из самых незащищенных слоев населения – пожилые люди, дети и женщины", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Авдеевка – город в центральной части Донецкой области, находится на границе с оккупированным Донецком и подконтролен правительству Украины. Активные боевые действия в районе Авдеевки ведутся с марта 2016 года.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину обстрелы города усилились, с середины апреля 2022 года оккупанты сосредоточили основные силы на востоке Украины. Авдеевку оккупанты обстреливают из артиллерии и наносят авиаудары.