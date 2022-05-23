Оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии и нанесли авиаудар. Ранены минимум трое гражданских – глава ОВА

Вечером город обстреливали из артиллерии, повреждены минимум 20 домов и детсад.

"Под утро российская авиация нанесла авиаудар по старой части города. Последствия удара устанавливаем. В целом по городу за эти сутки уже известно о не менее трех раненых гражданских. Россияне ведут войну на уничтожение – разрушают наши населенные пункты по всей линии фронта от Угледара до Лимана, бьют по городам, расположенным в относительном тылу, таким, как Бахмут и Соледар", – заявил он.

Кириленко призвал жителей города эвакуироваться.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.