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За 17 лет Фонд Рината Ахметова оказал помощь и информационную поддержку почти 25 млн человек

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За 17 лет работы Фонд помог выжить более 11 млн человек
За 17 лет работы Фонд помог выжить более 11 млн человек
Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

Самой масштабной частной гуманитарной инициативе в Украине – Фонду Рината Ахметова – исполнилось 17 лет, сообщает пресс-служба организации на своем официальном сайте.

"Для меня благотворительность – это, прежде всего, умение услышать чужую боль. Это умение разделить чужую боль. Это открытость и, конечно, нацеленность на результат. Мой благотворительный фонд и все бизнесы сейчас сосредоточены на одном – помогать людям выжить. И все, что в моих силах, я делаю и буду для этого делать", – цитирует пресс-служба учредителя Фонда – Рината Ахметова.

В организации отметили, что за 17 лет работы помощь и информационную поддержку оказали почти 25 млн человек – это больше, чем каждый второй житель Украины.

"За 17 лет работы Фонд помог выжить более 11 млн человек. Фонд Рината Ахметова уделяет большое внимание противодействию сиротству и поддержке детей: по программе "Ринат Ахметов – детям" за 17 лет поддержку получили более 5 млн детей, более 10 тыс. детей были усыновлены украинцами благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!" – сказано в сообщении.

Фонд реализовал более 30 проектов в сфере здравоохранения, в том числе:

  • проект "Борьба с COVID-19 в Украине" помог выжить 1,9 млн человек, на эту помощь было потрачено более 0,5 млрд грн;
  • проект "Ринат Ахметов – спасение жизней. 200 скорых для Украины" помог более 1,9 млн человек;
  • проекты "Рак излечим" и "Остановим туберкулез в Украине", в рамках которых более 500 тыс. граждан Украины прошли обследование на оборудовании Фонда.

"С начала войны психологическую помощь от Фонда Рината Ахметова получили 88 тыс. человек. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда по курсу "Травма войны". Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны с 2014 года. Архив музея насчитывает уже 25 тыс. историй из первых уст", – перечислили в организации.

Теги: помощь, благотворительность, Фонд Рината Ахметова, благотворительный фонд
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