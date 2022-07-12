Фонд Рината Ахметова создал справочник для депортированных жителей Украины

"Депортации подвергаются незащищенные люди, большинство из которых мечтают вернуться в Украину, но не знают, как это сделать. Спецпроект Фонда в удобной и простой форме отвечает на самые актуальные вопросы депортированных. Мы создали справочник, который поможет людям вернуться домой", – рассказала член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Проект реализуется в рамках музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 20 000 историй, собранных с 2014 года.

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