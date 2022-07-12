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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Рината Ахметова создал справочник для депортированных жителей Украины

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Проект реализуется в рамках музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Проект реализуется в рамках музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Фото: donbasssos.org

Фонд Рината Ахметова при содействии Министерства иностранных дел, Министерства интеграции и правозащитных организаций собрал все самые актуальные вопросы украинцев, которых оккупанты депортировали из захваченных регионов в Россию, и подготовил ответы на них в виде карточек. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе Фонда.

"Депортации подвергаются незащищенные люди, большинство из которых мечтают вернуться в Украину, но не знают, как это сделать. Спецпроект Фонда в удобной и простой форме отвечает на самые актуальные вопросы депортированных. Мы создали справочник, который поможет людям вернуться домой", – рассказала член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Проект реализуется в рамках музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 20 000 историй, собранных с 2014 года.

Поделиться историей можно так:

  • написать вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю;
  • посетить портал музея и нажать кнопку "Рассказать историю";
  • обратиться на бесплатную горячую линию 0-800-509-001.
Контекст:

Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей (на тот момент), вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.

В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.

Экс-омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.

Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщила генпрокурор Украины в начале июня.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.

Теги: Россия, депортация, эвакуация, Фонд Рината Ахметова
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