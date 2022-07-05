Минреинтеграции разрабатывает маршруты возвращения депортированных в РФ украинцев через Эстонию

"Многие из этих украинцев возвращаются домой из России через страны Балтии, и в частности через Эстонию. Задача Минреинтеграции состоит в создании условий для возвращения депортированных граждан домой: документы, транспорт, логистика", – отметили в ведомстве.

Замминистра Алексей Бородай и директор Национального информационного бюро Александр Смирнов посетили пограничный пункт пропуска в городе Нарва на границе между Эстонией и Россией, ознакомились с условиями пересечения российско-эстонской границы.

"Также задачей чиновников является разработка транспортного маршрута от Нарвы до западной границы Украины, которым будут следовать украинцы, возвращающиеся из России домой", – добавили в министерстве.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированных районов и депортированных в РФ украинцев использовать любую возможность, чтобы уехать на подконтрольную Украине территорию, в том числе через территории России и третьих стран, в частности, Эстонии и Латвии, Она обещала, что Украина впустит через границу всех незаконно вывезенных в РФ украинцев, даже если они утратили документы.