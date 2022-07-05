Минреинтеграции разрабатывает маршруты возвращения депортированных в РФ украинцев через Эстонию

"Многие из этих украинцев возвращаются домой из России через страны Балтии, и в частности через Эстонию. Задача Минреинтеграции состоит в создании условий для возвращения депортированных граждан домой: документы, транспорт, логистика", – отметили в ведомстве.
Замминистра Алексей Бородай и директор Национального информационного бюро Александр Смирнов посетили пограничный пункт пропуска в городе Нарва на границе между Эстонией и Россией, ознакомились с условиями пересечения российско-эстонской границы.
"Также задачей чиновников является разработка транспортного маршрута от Нарвы до западной границы Украины, которым будут следовать украинцы, возвращающиеся из России домой", – добавили в министерстве.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированных районов и депортированных в РФ украинцев использовать любую возможность, чтобы уехать на подконтрольную Украине территорию, в том числе через территории России и третьих стран, в частности, Эстонии и Латвии, Она обещала, что Украина впустит через границу всех незаконно вывезенных в РФ украинцев, даже если они утратили документы.
Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей (на тот момент), вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.
В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.
Экс-омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.
Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщила генпрокурор Украины в начале июня.
В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.