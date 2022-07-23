Фонд Рината Ахметова передал продукты в "Зеленый центр "Метинвест" в Запорожье

Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

"На днях Фонд передал центру еще одну партию гуманитарной помощи – более 2,3 тысячи наборов с продуктами длительного хранения. В состав наборов входят продукты первой необходимости: макаронные изделия, крупа, тушеное мясо, мука, сахар, паштет, печенье, соль и консервированная фасоль", – сказано в сообщении.

Получить гуманитарную помощь переселенцы могут с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт.

Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.