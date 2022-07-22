ДТЭК Ахметова обеспечил жильем 3 тыс. переселенцев и их семей

Значительную часть – более тысячи – составили переселенцы, которые с начала войны были трудоустроены на шахтах и вспомогательных предприятиях "ДТЭК Энерго" в Днепропетровской области. Это люди, которые нуждались в постоянном жилье, потому что выехали из оккупированных регионов Украины или тех, где продолжаются боевые действия.
Еще около 2 тыс. переселенцев и их семьям было предоставлено временное убежище в Центральной и Западной Украине. Это, прежде всего, сотрудники предприятий компании и их семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома в зонах боевых действий, а также в связи с релокацией машиностроительных предприятий "ДТЭК Энерго" в безопасные регионы.
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