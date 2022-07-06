"Наша задача – научить человека, как жить дальше". Психологи Фонда Рината Ахметова проводят групповые консультации для переселенцев

После консультаций некоторые люди продолжают работать с психологом индивидуально, остальные приходят на групповые встречи повторно, приводят друзей, родственников и соседей Фото: akhmetovfoundation.org

"Наша задача – дать человеку понять, что во время войны стрессовое состояние нормально, и показать, как с этим состоянием жить и быть в дальнейшем", – рассказала кандидат психологических наук, кризисный психолог Фонда Рината Ахметова Леся Залановская.

По ее словам, после консультаций некоторые люди продолжают работать с психологом индивидуально, остальные приходят на групповые встречи повторно, приводят друзей, родственников и соседей.

"Это означает, что люди получают что-то полезное и их состояние становится легче", – объясняет психолог.

Многодетная мать Оксана Якубович рассказала, что пришла на встречу, чтобы получить психологическую поддержку и укрепить навыки работы над своим внутренним состоянием.

"Информация на консультации очень полезна. Также здесь хорошая атмосфера. Создать атмосферу важно – чтобы люди смогли расслабиться и выйти на ответную реакцию", – цитирует ее пресс-служба.