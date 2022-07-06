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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наша задача – научить человека, как жить дальше". Психологи Фонда Рината Ахметова проводят групповые консультации для переселенцев

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После консультаций некоторые люди продолжают работать с психологом индивидуально, остальные приходят на групповые встречи повторно, приводят друзей, родственников и соседей
После консультаций некоторые люди продолжают работать с психологом индивидуально, остальные приходят на групповые встречи повторно, приводят друзей, родственников и соседей
Фото: akhmetovfoundation.org

С 27 июня мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова проводят бесплатные групповые консультации по теме "Как преодолеть стресс во время войны", ориентированные на переселенцев с горячих точек страны. Встречи проходят в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в пресс-службе Фонда.

"Наша задача – дать человеку понять, что во время войны стрессовое состояние нормально, и показать, как с этим состоянием жить и быть в дальнейшем", – рассказала кандидат психологических наук, кризисный психолог Фонда Рината Ахметова Леся Залановская.

По ее словам, после консультаций некоторые люди продолжают работать с психологом индивидуально, остальные приходят на групповые встречи повторно, приводят друзей, родственников и соседей.

"Это означает, что люди получают что-то полезное и их состояние становится легче", – объясняет психолог.

Многодетная мать Оксана Якубович рассказала, что пришла на встречу, чтобы получить психологическую поддержку и укрепить навыки работы над своим внутренним состоянием.

"Информация на консультации очень полезна. Также здесь хорошая атмосфера. Создать атмосферу важно – чтобы люди смогли расслабиться и выйти на ответную реакцию", – цитирует ее пресс-служба.

Контекст:

Бесплатные групповые консультации проводят психологи мобильных бригад проекта "Преодолеть", реализуемого в рамках музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Встречи уже посетило более 300 человек.

Актуальную информацию о датах и местах проведения консультаций вы можете узнать в наших социальных сетях или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

С начала войны психологическую помощь от Фонда получили более 86 000 человек. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Рината Ахметова по курсу "Травма войны".

Теги: помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова, психология, психолог
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