"Наша задача – научить человека, как жить дальше". Психологи Фонда Рината Ахметова проводят групповые консультации для переселенцев

"Наша задача – дать человеку понять, что во время войны стрессовое состояние нормально, и показать, как с этим состоянием жить и быть в дальнейшем", – рассказала кандидат психологических наук, кризисный психолог Фонда Рината Ахметова Леся Залановская.
По ее словам, после консультаций некоторые люди продолжают работать с психологом индивидуально, остальные приходят на групповые встречи повторно, приводят друзей, родственников и соседей.
"Это означает, что люди получают что-то полезное и их состояние становится легче", – объясняет психолог.
Многодетная мать Оксана Якубович рассказала, что пришла на встречу, чтобы получить психологическую поддержку и укрепить навыки работы над своим внутренним состоянием.
"Информация на консультации очень полезна. Также здесь хорошая атмосфера. Создать атмосферу важно – чтобы люди смогли расслабиться и выйти на ответную реакцию", – цитирует ее пресс-служба.
Бесплатные групповые консультации проводят психологи мобильных бригад проекта "Преодолеть", реализуемого в рамках музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Встречи уже посетило более 300 человек.
Актуальную информацию о датах и местах проведения консультаций вы можете узнать в наших социальных сетях или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.
С начала войны психологическую помощь от Фонда получили более 86 000 человек. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Рината Ахметова по курсу "Травма войны".