Как во время войны не корить себя и других за желание жить. Советы психолога

Важно понять, что адаптация к войне не означает привыкание к ней Фото: depositphotos.com

"Когда люди оказываются в относительной безопасности во время войны, в голове возникают вопросы: "А нормально ли хотеть жить привычной жизнью?", "Нормально ли хотеть стрижку?", "Нормально ли гулять с друзьями?" – отметила Зорий.

По ее мнению, так происходит, потому что психика человека адаптируется к плохому.

"Важно понимать, что адаптация не означает привыкание. Потому что война – не норма нашей жизни. Адаптация – это о том, что никто из нас не может быть на пике эмоций бесконечно. И в этом случае важно не корить себя, а взять ответственность за свою жизнь, за свои действия", – отметила она.

Фото: depositphotos.com

Зорий посоветовала не ругать себя за желание привычных вещей из мирной жизни.

"Сегодня очень важно налаживать свою жизнь, хотя бы иногда отвлекаясь от новостей. Каждому из нас важно соблюдать режим дня, планировать простые, бытовые вещи, возвращаться к учебе, саморазвитию, уделять время семье, себе, друзьям, продолжать помогать армии. Потому что проживание жизни здесь и сейчас позволяет на время дистанцироваться от болезненных событий, чтобы накопить больше сил, чтобы действовать дальше", – объяснила она.

Психолог подчеркнула, что нужно быть готовыми к осуждению, поскольку у кого-то этот процесс адаптации психики протекает быстрее, а у кого-то медленнее.

Фото: depositphotos.com

"Старайтесь не принимать слова других близко к сердцу. А если начали чувствовать вину, остановитесь и спросите себя: "Почему я это делаю?", "Какова моя цель?", "Почему это важно для меня?"

Честные ответы на эти вопросы помогут принять сложившуюся ситуацию, поскольку процесс принятия является следующим шагом после шока, отрицания, агрессии и грусти.

"Это сложно, но борьба с тем, на что мы не можем повлиять, безрезультатна. Дайте себе осознать, что прежняя жизнь в полной мере не вернется после войны. Нам нужно принять новую реальность и адаптироваться к ней", – отметила психолог.