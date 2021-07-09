Бульвар Шоубиз
 
09 июля, 2021
 
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Эмпатия. Зачем и как развивать в себе эту способность

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Эмпатии можно научиться
Эмпатии можно научиться
Фото: depositphotos.com

Эмпатией называют осознанное сопереживание эмоциональному состоянию другого человека. Эта способность подразумевает распознавание чувств собеседника и умение помочь ему советом или беседой.

Люди, обладающие эмпатией, притягивают к себе, могут заслужить авторитет и стать лидерами. Здесь работает механизм взаимности, отзеркаливания: человек хочет платить той же монетой тому, кто хорошо к нему отнесся.

Эмпатия помогает получить доверие окружающих и выстроить с ними хорошие отношения. Эту способность можно развить, регулярно выполняя определенные психологические упражнения.

На протяжении дня необходимо прислушиваться к себе и вести дневник, в который записывать все свои эмоции и ощущения. Если они были резко отрицательными или положительными, постарайтесь проанализировать, почему вы восприняли ситуацию именно так.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Можно также составить таблицу, в которой объяснить, что именно вызывает те или иные эмоции. Например, под пунктом "Радость" укажите: солнечный день, аромат кофе, теплый дождь, улыбка друга.

Полезно для развития эмпатии написать фразы, обращенные к людям, испытывающим яркие эмоции. Например, если человек плачет, можно ему сказать: "Тебе обидно, что тебя не стали слушать? Я прекрасно тебя понимаю"; если собеседник восторженно рассказывает об удачном свидании, можно отреагировать примерно так: "Как же я за тебя рад! Я очень хорошо знаю, как окрыляет любовь!"

Также можно проанализировать негативный опыт общения. Вспомните неудачный диалог и попробуйте определить причину, по которой услышали не тот ответ, который хотелось бы.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Чтобы точнее понимать, как именно реагировать на эмоцию собеседника, нужно представить себя в обстоятельствах, в которых оказался он. Собственный, даже воображаемый опыт переживаний будет полезен. Главное – быть искренним в своих чувствах и не стесняться ими делиться.

Для поддержания диалога не нужно переключаться на себя. Даже если вы говорите о собственных ощущениях, они должны быть связаны с эмоцией, которую испытывает ваш собеседник. Нужно вторить ему, а не переводить предмет разговора на собственную персону.

Необходимо помнить, что эмпатия часто становится оружием мошенников. Они, научившись считывать чужие эмоции, выбирают жертву. Под видом понимания, сострадания и желания помочь могут выманить у человека деньги и имущество. Поэтому нужно быть бдительными и не доверять незнакомцам, проявляющим чрезмерное внимание к вашей персоне в трудной жизненной ситуации.

Теги: психология, интересное, советы, психолог, эмпатия
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