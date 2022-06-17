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Синдром отложенной жизни. Как начать жить во время войны

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Даже во время войны необходимо осознать, что жизнь уже идет, не останавливаясь
Даже во время войны необходимо осознать, что жизнь уже идет, не останавливаясь
Фото: depositphotos.com

Украинский психолог Юлия Зорий, ведущая программы "Ранок у великому місті" на телеканале ICTV рассказала, как помочь себе вернуться к полноценной жизни в реалиях войны. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба ICTV.

Постараться принять сложившуюся ситуацию и быть честными с собой

"Само "принятие" закономерно идет в цепочке переживания горя после шока, отрицания, агрессии, грусти. Это сложно, но бороться с тем, на что мы не можем повлиять, – безрезультатно. Дайте себе время на осознание, что предыдущая жизнь в полной мере не вернется после войны. Надо настраивать себя на принятие новой реальности и адаптацию к ней", – заявила Зорий.

Нужно задать себе вопросы: "Почему мне или моей семье сейчас это необходимо? Что будет со мной, если мы продолжим себе запрещать жить здесь и сейчас?" Необходимо осознать, что жизнь уже идет, не останавливаясь, и никто не может гарантировать безопасное "завтра". И если оно не зависит от человека в условиях войны, то сделать лучше "сегодня" – по силам.

Идти маленькими шагами

После жизненного застоя можно попытаться начать планировать постепенно. Для начала – бытовые дела: уборку, ревизию шкафов, составление меню для семейных обедов. Процесс планирования поможет отвлечься, а выполнение этих задач будет постепенно возвращать в привычный ритм жизни. После реализованных планов важно не забывать хвалить себя.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Выполнив первостепенные мелкие задачи, можно переходить к более глобальным планам. Например, к освоению новых навыков, продолжению обучения, развитию в своем хобби.

Ограничить поток информации и вернуть физическую активность

Важно дозировать время для просмотра новостей. Не проверенные источники следует отбросить вовсе, поскольку они могут только усилить степень тревожности.

Любое физическое действие поможет снизить эмоциональную нагрузку, поэтому важно оставлять время и настроить себя на зарядку, прогулку, пробежку или занятия спортом.

Не замыкаться и позволить себе мечтать

Если тревога и страх одолевают, не стоит держать переживания в себе. Своими мыслями можно поделиться с близкими. Это поможет легче пережить кризисный момент.

Важно позволить себе мечтать и строить далеко идущие планы. Это дает надежду на будущее и настраивает на позитивный лад.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Будьте готовы, что вас могут осуждать, винить. К сожалению, это самый простой способ дать волю своей агрессии. По возможности минимизируйте общение с такими людьми и помните, что это только ваша жизнь, и вы несете ответственность за нее. Ваша цель – сохранить себя, заново научиться жить максимально комфортно и счастливо, насколько это возможно, и насколько это позволяют условия, в которых вы пребываете. Не дайте сбить себя с этого пути", – отметила психолог.

Теги: психология, интересное, психолог, Юлия Зорий
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