Украинские военные получили строительные материалы и тепловизор при содействии Favbet Foundation

Напрямую и через партнерские благотворительные организации фонд уже перечислил на нужды ВСУ более 5 млн грн Фото: champion.com.ua

Кроме того, отдельный штурмовой батальон, дислоцирующийся на харьковском направлении, получил от Favbet Foundation современный тепловизор.

Favbet Foundation регулярно помогает защитникам Украины. При его содействии военные на передовой получают защитную амуницию, автомобили, горючее. В марте еще три тепловизора были переданы силам обороны Киева. Очередной тепловизор отправили на фронт для разведывательной деятельности на изюмском направлении, где идут упорные бои с оккупантами.

"Приборы ночного видения сегодня критически необходимы для военных, они позволяют выявить местонахождение и передвижение врага, когда это усложняется погодными условиями и плохой видимостью", – отметили в фонде.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, напрямую и через партнерские благотворительные организации фонд уже перечислил на нужды ВСУ более 5 млн грн. Передано 5 тонн горючего, оказана помощь на покупку трех машин скорой помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные.

Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации украинских воинов, пострадавших в зоне АТО и ООС.