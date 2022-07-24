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24 июля, 2022
 
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Свитолина призвала поддержать сбор средств на автомобили скорой помощи, который объявила первая леди Украины Зеленская

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Свитолина: Преклоняюсь перед мужеством украинских врачей
Свитолина: Преклоняюсь перед мужеством украинских врачей
Фото: Elina Svitolina / Facebook

Украинская теннисистка, амбассадор национального бренда Украины – платформы United24 – Элина Свитолина 23 июля на своей странице в Facebook призвала подписчиков поддержать сбор денег на закупку автомобилей скорой помощи для украинских медиков, который объявила первая леди Украины Елена Зеленская.

Свитолина также разместила фото авто, которые были уничтожены или повреждены российскими оккупантами. 

"Вы только посмотрите на эти фотографии в галерее  вот как сейчас выглядят "скорые", которые приехали спасать людей. Их уничтожили. Преклоняюсь перед мужеством украинских врачей, – написала Свитолина. – Прошу поддержать благотворительный сбор средств, который начала первая леди Украины Елена Зеленская через платформу United24. Каждый из нас может внести свой вклад в будущие спасения". 

Спортсменка отметила, что если каждый из ее фолловеров переведет сумму, равную стоимости чашки кофе, то это позволит купить 100 машин. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/elinasvitolinaofficial/posts/pfbid0AGqzCYCPoPWs9cj33aEAGjudao1iuJS1M6WPw5ZHKWuARzZfUgy6HVU4C9iqYuizl

Контекст:

United24 – общее название глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановление украинских городов. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. О запуске глобальной платформы United24 президент Владимир Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, вторым амбассадором стала Свитолина. В начале июля к проекту присоединился американский актер Лиев Шрайбер, а 23 июля – американская группа Imagine Dragons.

22 июля Зеленская на своих страницах в соцсетях объявила сбор денег для закупки "скорых". 

Теги: автомобили, Элина Свитолина, Елена Зеленская, United24
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