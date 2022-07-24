Свитолина призвала поддержать сбор средств на автомобили скорой помощи, который объявила первая леди Украины Зеленская

Свитолина также разместила фото авто, которые были уничтожены или повреждены российскими оккупантами.

"Вы только посмотрите на эти фотографии в галерее – вот как сейчас выглядят "скорые", которые приехали спасать людей. Их уничтожили. Преклоняюсь перед мужеством украинских врачей, – написала Свитолина. – Прошу поддержать благотворительный сбор средств, который начала первая леди Украины Елена Зеленская через платформу United24. Каждый из нас может внести свой вклад в будущие спасения".

Спортсменка отметила, что если каждый из ее фолловеров переведет сумму, равную стоимости чашки кофе, то это позволит купить 100 машин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)