Первая ракетка мира сыграла в благотворительном турнире в поддержку Украины, беременная Свитолина была судьей

Участие в турнире принимали первая ракетка мира Ига Швентек (Польша), бывшая вторая ракетка мира Ангешка Радванська (Польша), Мартин Павелски (Польша) и Сергей Стаховский (Украина).

В первом матче Швентек и Павелски выиграли у Радванськой и Стаховского со счетом 6:4, затем тай-брейк выиграли (12:10) Радванська и Стаховский. Решающее очко, определившее победителя, взяли Швентек и Павелски.

Еще один поединок из одного сета провели Швентек и Радванська, эту игру Швентек проиграла со счетом 4:6.

Судьей на вышке была первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая из-за беременности сделала паузу в играх.

На мероприятии собрали 2 млн злотых (около €422 тыс.), их намерены передать украинской национальной платформе United24, фонду Элины Светолиной и UNICEF Polska для помощи пострадавшим от войны украинским детям и подросткам.