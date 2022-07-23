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Первая ракетка мира сыграла в благотворительном турнире в поддержку Украины, беременная Свитолина была судьей

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Игры проходили в сокращенном варианте
Игры проходили в сокращенном варианте
Фото: pixabay.com

23 июля в польском Кракове состоялся благотворительный теннисный турнир, средства от которого передадут в поддержку Украины, страдающей от российской агрессии. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Участие в турнире принимали первая ракетка мира Ига Швентек (Польша), бывшая вторая ракетка мира Ангешка Радванська (Польша), Мартин Павелски (Польша) и Сергей Стаховский (Украина).

В первом матче Швентек и Павелски выиграли у Радванськой и Стаховского со счетом 6:4, затем тай-брейк выиграли (12:10) Радванська и Стаховский. Решающее очко, определившее победителя, взяли Швентек и Павелски.

Еще один поединок из одного сета провели Швентек и Радванська, эту игру Швентек проиграла со счетом 4:6.

Судьей на вышке была первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая из-за беременности сделала паузу в играх.

На мероприятии собрали 2 млн злотых (около €422 тыс.), их намерены передать украинской национальной платформе United24, фонду Элины Светолиной и UNICEF Polska для помощи пострадавшим от войны украинским детям и подросткам.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Польша, теннис, война, Сергей Стаховский, Элина Свитолина, благотворительность, вторжение, война России против Украины, беременность, Краков, Ига Швентек, турнир
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