Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным

"Я знаю, что вы сейчас думаете: "Что бы такого Патрону подарить". Хочу попросить помочь мне собрать средства на большую миску корма для собак и котов, у которых пока нет своего дома – хотел бы их угостить в честь своего дня рождения", – говорится в сообщении.

Собранные деньги будут переданы украинской благотворительной организации UAnimals.

Контекст:

Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.

Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.