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20 июля, 2022
 
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Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным

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Пес Патрон: Хочу попросить помочь мне собрать средства на большую миску корма для собак и котов, у которых нет своего дома
Пес Патрон: Хочу попросить помочь мне собрать средства на большую миску корма для собак и котов, у  которых нет своего дома
Фото: Патрон / Facebook

Пес Патрон, который работает в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины и помогает искать снаряды и взрывчатку, 20 июля отмечает свое трехлетие. Об этом сообщается на его странице в Instagram,

"Я знаю, что вы сейчас думаете: "Что бы такого Патрону подарить". Хочу попросить помочь мне собрать средства на большую миску корма для собак и котов, у  которых пока нет своего дома  хотел бы их угостить в честь своего дня рождения", – говорится в сообщении.

Собранные деньги будут переданы украинской благотворительной организации UAnimals. 

Контекст:

Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.

Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.

Теги: ГСЧС, животные, пиротехника, деньги, собаки, бездомные, пес Патрон
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