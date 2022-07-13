Пес Патрон получил две награды от ветеранских организаций США

"От двух ветеранских организаций Соединенных Штатов – Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders – был удостоен памятными наградами – грамотой и боевой монетой, которые вручили основатель Bomb Techs Without Borders Мэтью Ховард и представительница офицеров США Донна Кальп", – говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что одним из направлений работы организации Bomb Techs Without Borders является повышение уровня знаний о взрывоопасных предметах в разных странах мира. Теперь организация будет сотрудничать с украинскими спасателями.
Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".
27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.
Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.