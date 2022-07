Пес Патрон получил две награды от ветеранских организаций США

"От двух ветеранских организаций Соединенных Штатов – Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders – был удостоен памятными наградами – грамотой и боевой монетой, которые вручили основатель Bomb Techs Without Borders Мэтью Ховард и представительница офицеров США Донна Кальп", – говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что одним из направлений работы организации Bomb Techs Without Borders является повышение уровня знаний о взрывоопасных предметах в разных странах мира. Теперь организация будет сотрудничать с украинскими спасателями.