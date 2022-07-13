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Пес Патрон получил две награды от ветеранских организаций США

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Пес Патрон получил две награды от ветеранских организаций США
Пес Патрон получил две награды от ветеранских организаций США
Фото: Патрон / Facebook

Пса Патрона, который работает в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины и помогает искать снаряды и взрывчатку, в США наградили грамотой и боевой монетой. Об этом 13 июля сообщается на его странице в Facebook.

"От двух ветеранских организаций Соединенных Штатов – Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders – был удостоен памятными наградами – грамотой и боевой монетой, которые вручили основатель Bomb Techs Without Borders Мэтью Ховард и представительница офицеров США Донна Кальп", – говорится в сообщении. 

В публикации отмечается, что одним из направлений работы организации Bomb Techs Without Borders является повышение уровня знаний о взрывоопасных предметах в разных странах мира. Теперь организация будет сотрудничать с украинскими спасателями. 

https://www.facebook.com/patron.dsns/posts/138347872206604

Контекст:

Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.

Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.

Теги: Украина, ГСЧС, спасатели, медали, награды, пес Патрон
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