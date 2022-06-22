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10 тыс. наборов для новорожденных и их мам. В Украине запустили новый благотворительный проект

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Инициаторы благотворительного проекта собрали и доставили в Украину 10 тыс. наборов для новорожденных и их мам
Инициаторы благотворительного проекта собрали и доставили в Украину 10 тыс. наборов для новорожденных и их мам
Фото: depositphotos.com

Новорожденные и их матери из любой области и населенного пункта в Украине могут получить специализированные наборы из Германии. Соответствующий проект запустил благотворительный фонд BGV Геннадия Буткевича совместно с немецкими донорами, сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что инициаторы проекта собрали и доставили в Украину 10 тыс. наборов.

"Каждый такой набор содержит специализированные товары из Германии, среди которых детская одежда (боди, ромперы, носки и шапочки), человечки-спальники для новорожденных, подгузники, бутылочки, соски, коврики для пеленки, пеленки, средства по уходу за кожей малыша и мамы, гигиенические средства (прокладки, влажные салфетки и влажные полотенца), а также детское питание и вкусности для мам", – говорится в сообщении.

Чтобы получить набор, нужно заполнить онлайн-заявку на сайте фонда, указав информацию о маме и ребенке, контакты родителя и адресные данные для получения, а также добавив к заявке фото или скан свидетельства о рождении ребенка и паспорта или ID-карты матери.

При этом возраст ребенка на момент подачи заявки не должен быть старше двух месяцев, уточнили в фонде.

"Несмотря на войну и разрушения, в Украине продолжает рождаться новая жизнь. Уже после начала широкомасштабной войны в стране на свет появилось более 48 тыс. младенцев… По оценкам ООН, 450 тыс. детей в Украине в возрасте до 23 месяцев нуждаются в дополнительном продовольственном обеспечении, – отметила один из инициаторов проекта Анна Буткевич. – Сотни разрушенных больниц и аптек, разбомбленные магазины и продовольственные склады, усложненные поставки детских товаров из-за границы – все это приводит к дефициту специализированных товаров для рожениц. Поэтому мы не могли стоять в стороне от проблемы".

Теги: Германия, Украина, ООН, дефицит, дети, благотворительный фонд , война России против Украины, разрушения, Анна Буткевич, ребенок, родители, мама, одежда, питание
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