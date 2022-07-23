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Imagine Dragons стала амбассадором платформы United24

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Imagine Dragons как амбассадоры United24 будут отвечать за сбор средств для сферы медицины
Imagine Dragons как амбассадоры United24 будут отвечать за сбор средств для сферы медицины
Фото: imaginedragons / Instagram

Американская группа Imagine Dragons стала амбассадором национального бренда Украины – платформы United24. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 июля в своем Talegram-канале.

"Легендарные Imagine Dragons стали послами платформы United24. Группа будет продвигать направление медицинской помощи, – говорится в публикации. – В 2018 году вы впервые посетили нашу страну. В 2022-м продолжаете делать максимум, чтобы голос Украины звучал во всем мире".

Музыканты помогут собрать деньги на скорые помощи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Эта же информация опубликована в Instagram Stories коллектива.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Imagine Dragons отменили свои концерты в РоссииГруппа принимала участие в благотворительном концерте в поддержку Украины Save Ukraine.

В начале июня во время концерта в Праге (Чехия) Рейнольдс поднял на сцене украинский флаг, а 30 июня на фестивале в Польше посвятил песню украинцам, осудив российскую агрессию.

United24 – общее название глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановление украинских городов. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. О запуске глобальной платформы United24 президент Владимир Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, вторым амбассадором стала теннисистка Элина Свитолина.

В начале июля к проекту присоединился американский актер Лиев Шнайбер.

Теги: Андрей Шевченко, Владимир Зеленский, война России против Украины, Imagine Dragons
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