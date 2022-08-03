Зеленский встретился с председателем ОБСЕ

Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуду, польские правительство и народ за поддержку Украины во время полномасштабного вторжения РФ.
"Это мощные соседи, которые помогают нам сегодня, в этот исторический момент, поддерживая нас в разных направлениях", – заявил он.
Президент также поблагодарил Польшу за прием украинских беженцев.
"Помогают кто чем может – принимая в семьях, помогают нашим детям, помогают семьям находить работу и убежище", – сказал он.
По словам Зеленского, единение двух народов в это время свидетельствует об их общем будущем.
Отдельно президент поблагодарил Польшу за предоставление Украине самоходных артиллерийских установок Krab.
Зеленский призвал Рау приложить усилия для освобождения из плена РФ украинцев, входивших в состав специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Министерство иностранных дел Польши в Twitter сообщило, что Рау заверил Зеленского "в готовности продолжать многоплановую поддержку солидарности с Украиной в связи с российским вторжением".
Min. @RauZbigniew podczas wizyty w Kijowie spotka * si * z prezydentem Ukrainy @ZelenskyyUa.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP * (@MSZ_RP) August 2, 2022
Przewodnicz * cy #OBWE zapewni * Prezydenta Ze * enskiego o gotowo * ci kontynowania wielowymiarowego wsparcia * oraz o solidarno * ci z Ukrain * w zwi * zku z rosyjsk * inwazj * .#OSCE2022POL pic.twitter.com/rWQ06lMLiD
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. Президент страны Анджей Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.
Украине помогает не только польское правительство, но и рядовые граждане страны. Так, поляки собрали средства на беспилотник Bayraktar для армии Украины, после чего объявили сбор на три вертолета для эвакуации раненых украинских военных.