Зеленский встретился с председателем ОБСЕ

Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуду, польские правительство и народ за поддержку Украины во время полномасштабного вторжения РФ.

"Это мощные соседи, которые помогают нам сегодня, в этот исторический момент, поддерживая нас в разных направлениях", – заявил он.

Президент также поблагодарил Польшу за прием украинских беженцев.

"Помогают кто чем может – принимая в семьях, помогают нашим детям, помогают семьям находить работу и убежище", – сказал он.

По словам Зеленского, единение двух народов в это время свидетельствует об их общем будущем.

Отдельно президент поблагодарил Польшу за предоставление Украине самоходных артиллерийских установок Krab.

Зеленский призвал Рау приложить усилия для освобождения из плена РФ украинцев, входивших в состав специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Министерство иностранных дел Польши в Twitter сообщило, что Рау заверил Зеленского "в готовности продолжать многоплановую поддержку солидарности с Украиной в связи с российским вторжением".

Min. @RauZbigniew podczas wizyty w Kijowie spotka * si * z prezydentem Ukrainy @ZelenskyyUa.



Przewodnicz * cy #OBWE zapewni * Prezydenta Ze * enskiego o gotowo * ci kontynowania wielowymiarowego wsparcia * oraz o solidarno * ci z Ukrain * w zwi * zku z rosyjsk * inwazj * .#OSCE2022POL pic.twitter.com/rWQ06lMLiD — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP * (@MSZ_RP) August 2, 2022