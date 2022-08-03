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Зеленский встретился с председателем ОБСЕ

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Зеленский встретился с Рау в Киеве
Зеленский встретился с Рау в Киеве
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа встретился в Киеве с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуду, польские правительство и народ за поддержку Украины во время полномасштабного вторжения РФ.

"Это мощные соседи, которые помогают нам сегодня, в этот исторический момент, поддерживая нас в разных направлениях", – заявил он.

Президент также поблагодарил Польшу за прием украинских беженцев.

"Помогают кто чем может – принимая в семьях, помогают нашим детям, помогают семьям находить работу и убежище", – сказал он.

По словам Зеленского, единение двух народов в это время свидетельствует об их общем будущем.

Отдельно президент поблагодарил Польшу за предоставление Украине самоходных артиллерийских установок Krab.

Зеленский призвал Рау приложить усилия для освобождения из плена РФ украинцев, входивших в состав специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Министерство иностранных дел Польши в Twitter сообщило, что Рау заверил Зеленского "в готовности продолжать многоплановую поддержку солидарности с Украиной в связи с российским вторжением".

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. Президент страны Анджей Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

Украине помогает не только польское правительство, но и рядовые граждане страны. Так, поляки собрали средства на беспилотник Bayraktar для армии Украины, после чего объявили сбор на три вертолета для эвакуации раненых украинских военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Польша, ОБСЕ, Владимир Зеленский, война России против Украины, Збигнев Рау
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