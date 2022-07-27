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Поляки запустили сбор средств на вертолеты для украинской разведки

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Поляки хотят купить три вертолета Ми-2АМ-1
Поляки хотят купить три вертолета Ми-2АМ-1
Фото: mfair.ua

В Польше запустили кампанию по сбору средств на три вертолета для эвакуации раненых украинских военных. Соответствующее сообщение опубликовано на платформе по сбору средств.

"Мы запустили акцию "Вооружим Украину", чтобы дать вам возможность напрямую влиять на судьбу войны. Укрепим боевые силы украинской армии вместе! Мы хотим регулярно закупать эффективное оружие, которое поможет защитить наших соседей и отогнать российских бандитов с территории Украины", – говорится в сообщении.

Первой целью для сбора средств авторы выбрали вертолеты для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Мы хотим купить три [вертолета]. Техника будет использоваться для эвакуации раненых бойцов с поля боя. Это спасательное оружие. Они защитят украинских солдат от смерти. Давайте купим их! Потом будут пушки или что-то подобное, но сначала вертолет. Мы купим то, что нужно для защиты свободной, демократической Украины, а главное – жизни наших украинских соседей", – добавили авторы инициативы.

Организаторы хотят приобрести вертолеты Ми-2АМ-1 с медицинским оборудованием. Стоимость одного такого вертолета – $570 тыс. Как отмечают авторы инициативы, его цена относительно низкая, так как он производится в Украине компанией "Авиа-Грейд" на особых условиях. 

Пока что из необходимых 8,2 млн злотых (почти 64 млн грн) собрано 5,6 тыс. злотых (44 тыс. грн).

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. Президент страны Анджей Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

В конце июня в Польше стартовал сбор средств на ударный беспилотник Bayraktar для Украины. Необходимую сумму поляки собрали к 24 июля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Польша, война, вертолет, эвакуация, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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