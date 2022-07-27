Поляки запустили сбор средств на вертолеты для украинской разведки

"Мы запустили акцию "Вооружим Украину", чтобы дать вам возможность напрямую влиять на судьбу войны. Укрепим боевые силы украинской армии вместе! Мы хотим регулярно закупать эффективное оружие, которое поможет защитить наших соседей и отогнать российских бандитов с территории Украины", – говорится в сообщении.

Первой целью для сбора средств авторы выбрали вертолеты для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Мы хотим купить три [вертолета]. Техника будет использоваться для эвакуации раненых бойцов с поля боя. Это спасательное оружие. Они защитят украинских солдат от смерти. Давайте купим их! Потом будут пушки или что-то подобное, но сначала вертолет. Мы купим то, что нужно для защиты свободной, демократической Украины, а главное – жизни наших украинских соседей", – добавили авторы инициативы.

Организаторы хотят приобрести вертолеты Ми-2АМ-1 с медицинским оборудованием. Стоимость одного такого вертолета – $570 тыс. Как отмечают авторы инициативы, его цена относительно низкая, так как он производится в Украине компанией "Авиа-Грейд" на особых условиях.

Пока что из необходимых 8,2 млн злотых (почти 64 млн грн) собрано 5,6 тыс. злотых (44 тыс. грн).