  "Океан Ельзи" презентовала клип на песню "Квіти мінних зон" и объявила сбор средств на пикапы для ВСУ. Видео

Вакарчук: Больше просмотров, прослушиваний – больше сборов на пикапы Фото: Океан Ельзи / Okean Elzy / Facebook

В описании видео говорится, что песня была написана несколько лет назад и должна была войти в новый альбом "Океану Ельзи", премьера которого планировалась на апрель 2022 года.

Видео на песню было снято в июле 2022 года. В ролик в том числе вошли документальные кадры, запечатленные на Донбассе.

По задумке режиссера Олега Томина в видеоработе показана параллельная жизнь украинцев в тылу и на фронте.

"Но самое главное – это не два параллельных мира, а наша общая, одна на всех реальность. Когда на расстоянии руки – война, на расстоянии руки – тыл", – отмечается в релизе.

Фронтмен группы "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук на своей странице в Instagram в день премьеры песни объявил сбор средств для покупки новых авто для ВСУ.

Он также отметил, что все деньги от монетизации клипа будут добавлены к общему сбору.

"Больше просмотров, прослушиваний – больше сборов на пикапы", – резюмировал артист.

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