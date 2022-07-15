  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео

Перед концертом певец прокомментировал рождение дочери Соломии. По словам Вакарчука, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает для ВСУ, ему уже удалось увидеться с новорожденной.
"Я счастлив, что вообще смог увидеть [дочь], просто выкроить буквально минутку для этого", – сказал музыкант.
Соломия – второй ребенок 47-летнего Вакарчука. Она родилась 21 июня 2022 года, а 19 июня 2021 года у него родился сын Иван. СМИ писали, что матерью детей музыканта является Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm. В мае 2022 года Яцута засветилась на Каннском фестивале с округлившимся животом.
Летом 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни.