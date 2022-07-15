  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео

Перед концертом певец прокомментировал рождение дочери Соломии. По словам Вакарчука, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает для ВСУ, ему уже удалось увидеться с новорожденной.

"Я счастлив, что вообще смог увидеть [дочь], просто выкроить буквально минутку для этого", – сказал музыкант.

ВИДЕО