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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наше присутствие в Украине будет продолжаться без согласия РФ". Глава ОБСЕ объявил о запуске новой программы для Украины

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Рау: Мы решительно настроены оставаться на местах и предоставлять поддержку Украине
Рау: Мы решительно настроены оставаться на местах и предоставлять поддержку Украине
Фото: ЕРА

Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 2 августа в Киеве на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид объявил о запуске новой программы ОБСЕ для Украины.

Трансляция брифинга велась в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня я имею честь объявить о запуске большой и амбициозной программы для Украины. Она основана на доверительном партнерстве, а также на значительном опыте, который мы получили за последние 28 лет за счет разворачивания в разных регионах и за счет реализации примерно 25 проектов. Мы решительно настроены оставаться на местах и предоставлять поддержку Украине на пути к преодолению огромного количество вызовов, а также в помощи с послевоенным восстановлением. Я убежден, что ОБСЕ будет играть важную роль в этих проектах", – заявил он. 

Шмид рассказала, что эта программа уже готова. 

"Эта программа предусматривает помощь органам власти, обществу, – сообщила она. – Мы должны отреагировать на повышение рисков для гражданского населения в результате войны за счет противодействия разнообразным вооруженным мерам, борьбе с минами или нейтрализации влияния войны на женщин и детей". 

По ее словам, программа предусматривает в том числе противодействие незаконному перемещению украинцев, сексуальному насилию со стороны оккупантов. 

Рау подчеркнул, что ОБСЕ продолжит выполнение миссии в Украине в период войны без согласия России. 

"ОБСЕ имеет целый ряд разнообразных механизмов, которые позволяют избегать или обходить принцип консенсуса, – отметил он. – Должен быть абсолютно откровенен с вами, что наше присутствие в Украине сейчас будет продолжаться без российской поддержки, без российского консенсуса или согласия. А это означает, что мы должны были изменить юридические и финансовые механизмы проведения нашей деятельности, а это означает, что мы создали и обеспечили наше присутствие здесь, в Украине, в Киеве. Это уже было обсуждено, по этому уже было принято решение в соответствии с определенными резолюциями от действующего главы и других членов. Это также означает, что мы можем организовывать соответствующую деятельность за определенные внебюджетные ресурсы. Это то, по чему уже генсек ОБСЕ приняла решение".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.

Это была невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины, она начала работу в июле 2014 года – после того, как Россия начала агрессию на Донбассе.

С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет. Его сотрудники занимались гуманитарной и юридической поддержкой пострадавших от военных действий, противодействием торговле людьми, сообщали в организации.  

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью, опубликованном 14 июля, заявил, что в течение ближайшего месяца ОБСЕ, работу которой в Украине заблокировала РФ, восстановит свое присутствие в стране.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ОБСЕ, помощь, миссия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, пострадавшие, женщины, население, Збигнев Рау, Хельга Шмид, восстановление
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