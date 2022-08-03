"Наше присутствие в Украине будет продолжаться без согласия РФ". Глава ОБСЕ объявил о запуске новой программы для Украины

Трансляция брифинга велась в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня я имею честь объявить о запуске большой и амбициозной программы для Украины. Она основана на доверительном партнерстве, а также на значительном опыте, который мы получили за последние 28 лет за счет разворачивания в разных регионах и за счет реализации примерно 25 проектов. Мы решительно настроены оставаться на местах и предоставлять поддержку Украине на пути к преодолению огромного количество вызовов, а также в помощи с послевоенным восстановлением. Я убежден, что ОБСЕ будет играть важную роль в этих проектах", – заявил он.

Шмид рассказала, что эта программа уже готова.

"Эта программа предусматривает помощь органам власти, обществу, – сообщила она. – Мы должны отреагировать на повышение рисков для гражданского населения в результате войны за счет противодействия разнообразным вооруженным мерам, борьбе с минами или нейтрализации влияния войны на женщин и детей".

По ее словам, программа предусматривает в том числе противодействие незаконному перемещению украинцев, сексуальному насилию со стороны оккупантов.

Рау подчеркнул, что ОБСЕ продолжит выполнение миссии в Украине в период войны без согласия России.

"ОБСЕ имеет целый ряд разнообразных механизмов, которые позволяют избегать или обходить принцип консенсуса, – отметил он. – Должен быть абсолютно откровенен с вами, что наше присутствие в Украине сейчас будет продолжаться без российской поддержки, без российского консенсуса или согласия. А это означает, что мы должны были изменить юридические и финансовые механизмы проведения нашей деятельности, а это означает, что мы создали и обеспечили наше присутствие здесь, в Украине, в Киеве. Это уже было обсуждено, по этому уже было принято решение в соответствии с определенными резолюциями от действующего главы и других членов. Это также означает, что мы можем организовывать соответствующую деятельность за определенные внебюджетные ресурсы. Это то, по чему уже генсек ОБСЕ приняла решение".

Война России против Украины. Главное (обновляется)