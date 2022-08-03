Миллиардер Невзлин: Одна из черт Путина – ему надо говорить то, что ему нравится. Ему приносили плохую информацию про Зеленского и Украину

Приближенные к президенту РФ настраивали его "так, как выгодно Путину", хотя сами не хотели войны, считает экс-вице-президент ЮКОСа Фото: EPA

Невзлин уверен, что начать полномасштабное вторжение в Украину – "практически на 100% решение лично Путина".

По его словам, в окружении президента РФ никто не хотел полномасштабной войны и тем более очевидных после ее начала изоляции и санкций, поскольку эти все люди имеют финансовые интересы, связанные с Западом.

"Они настраивали Путина так, как выгодно Путину, как Путину нравится. Это одна из черт Путина: ему надо говорить то, что ему нравится", – сказал Невзлин.

Он сравнил ситуацию с делом ЮКОСа во времена преследования в РФ совладельца компании Михаила Ходорковского.

"Как будто бы кто-то был за Ходорковского, как будто был кто-то против. Нет. Все носили плохую информацию о Ходорковском, потому что Путину это нравилось. К чему это привело, мы знаем. Извините за аналогию, но здесь произошло то же самое: люди приносили ему плохую информацию про Зеленского, про его окружение, про Украину, про то, что все обманывают, и так далее", – считает миллиардер.

Кроме того, рассказал он, близкие к Путину люди искали ему юридические подоплеки вторжения: например, доказывали, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович был смещен якобы незаконно. Исходя из этого, власть пятого президента Украины Петра Порошенко и власть Зеленского "являются незаконными властями и можно вернуться, так сказать, к "домайдану" и начать историю с начала", пояснил Невзлин логику Путина.

"Поэтому он сам себя убедил, его убедили – и решение, без сомнения, принял он единолично", – резюмировал Невзлин.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube