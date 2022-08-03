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Миллиардер Невзлин: Одна из черт Путина – ему надо говорить то, что ему нравится. Ему приносили плохую информацию про Зеленского и Украину

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Приближенные к президенту РФ настраивали его "так, как выгодно Путину", хотя сами не хотели войны, считает экс-вице-президент ЮКОСа
Приближенные к президенту РФ настраивали его "так, как выгодно Путину", хотя сами не хотели войны, считает экс-вице-президент ЮКОСа
Фото: EPA

Ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина информировало его об Украине и президенте Владимире Зеленском не объективно, а так, "как Путину нравится", считает бывший вице-президент компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Невзлин уверен, что начать полномасштабное вторжение в Украину – "практически на 100% решение лично Путина".

По его словам, в окружении президента РФ никто не хотел полномасштабной войны и тем более очевидных после ее начала изоляции и санкций, поскольку эти все люди имеют финансовые интересы, связанные с Западом.

"Они настраивали Путина так, как выгодно Путину, как Путину нравится. Это одна из черт Путина: ему надо говорить то, что ему нравится", – сказал Невзлин.

Он сравнил ситуацию с делом ЮКОСа во времена преследования в РФ совладельца компании Михаила Ходорковского. 

"Как будто бы кто-то был за Ходорковского, как будто был кто-то против. Нет. Все носили плохую информацию о Ходорковском, потому что Путину это нравилось. К чему это привело, мы знаем. Извините за аналогию, но здесь произошло то же самое: люди приносили ему плохую информацию про Зеленского, про его окружение, про Украину, про то, что все обманывают, и так далее", – считает миллиардер. 

Кроме того, рассказал он, близкие к Путину люди искали ему юридические подоплеки вторжения: например, доказывали, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович был смещен якобы незаконно. Исходя из этого, власть пятого президента Украины Петра Порошенко и власть Зеленского "являются незаконными властями и можно вернуться, так сказать, к "домайдану" и начать историю с начала", пояснил Невзлин логику Путина.

"Поэтому он сам себя убедил, его убедили – и решение, без сомнения, принял он единолично", – резюмировал Невзлин.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкрига не произошло. 

11 марта "Медуза" написала, что руководство 5-й службы ФСБ отправили под домашний арест. Журналисты сообщали, что эта служба отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.

"Похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать", – писало издание.

Под домашний арест, по данным "Медузы", отправлены глава 5-й службы генерал Сергей Беседа и его заместитель Анатолий Болюх.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Россия, Владимир Путин, Михаил Ходорковский, Евромайдан, Майдан, ЮКОС, Владимир Зеленский, война России против Украины, Леонид Невзлин
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