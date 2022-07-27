"Мы делаем выводы из того, что происходит в Украине". Польша покупает у Южной Кореи почти 1,5 тыс. танков, гаубиц и истребителей

Договор включает поставку около 1 тыс. танков К2, более 600 самоходных гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50.

Сделка по танкам разделена на два транша, в первом из которых Польша получит 180 машин, причем первые поставки ожидаются еще в этом году. Второй транш покроет более 800 танков, и часть из них будут производиться уже в Польше.

Контракт на гаубицы также разделен на два транша, первый из которых охватывает 48 единиц, часть из которых должна прибыть в Польшу в этом году в качестве компенсации за безвозмездно переданную Украине военную технику.

Дальнейшие поставки более 600 гаубиц должны начаться в 2024 году. С 2026 года K9 будут производиться в Польше.

Контракт на истребители включает 48 самолетов, 12 из которых должны быть поставлены в середине 2023 года. Они позволят передать Украине оставшиеся советские самолеты и усилить подготовку польских летчиков, говорится в сообщении.

"Зачем такое оружие? Потому что мы делаем выводы из того, что происходит в Украине", – прокомментировал договор вице-премьер – министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, страна сделала выводы из того, как нападает агрессор, как нападает Россия.

"Мы видим, что бронетанковые войска и артиллерия имеют большое значение на поле боя в настоящее время, отсюда и решение об усилении этого вида вооруженных сил", – отметил министр.