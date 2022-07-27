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"Мы делаем выводы из того, что происходит в Украине". Польша покупает у Южной Кореи почти 1,5 тыс. танков, гаубиц и истребителей

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Первое вооружение Польша получит уже в текущем году минобороны
Первое вооружение Польша получит уже в текущем году – минобороны
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter

Польша подписала с Южной Кореей договор о поставках вооружений. Контракт на продажу танков, пушек и самолетов является одним из самых крупных оборонных заказов за последние годы, говорится в заявлении на сайте правительства страны.

Договор включает поставку около 1 тыс. танков К2, более 600 самоходных гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50.

Сделка по танкам разделена на два транша, в первом из которых Польша получит 180 машин, причем первые поставки ожидаются еще в этом году. Второй транш покроет более 800 танков, и часть из них будут производиться уже в Польше.

Контракт на гаубицы также разделен на два транша, первый из которых охватывает 48 единиц, часть из которых должна прибыть в Польшу в этом году в качестве компенсации за безвозмездно переданную Украине военную технику.

Дальнейшие поставки более 600 гаубиц должны начаться в 2024 году. С 2026 года K9 будут производиться в Польше.

Контракт на истребители включает 48 самолетов, 12 из которых должны быть поставлены в середине 2023 года. Они позволят передать Украине оставшиеся советские самолеты и усилить подготовку польских летчиков, говорится в сообщении.

"Зачем такое оружие? Потому что мы делаем выводы из того, что происходит в Украине", – прокомментировал договор вице-премьер – министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, страна сделала  выводы из того, как нападает агрессор, как нападает Россия.

"Мы видим, что бронетанковые войска и артиллерия имеют большое значение на поле боя в настоящее время, отсюда и решение об усилении этого вида вооруженных сил", – отметил министр.

Контекст:

Польша стремится создать самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО. Об этом Блащак заявил в интервью еженедельнику Sieci, его отрывок приводит 25 июля издание wPolityce. "Вооруженные силы Польши должны быть настолько сильными и многочисленными, чтобы само их существование отпугивало агрессора", – сказал он. Министр заверил, что по количеству артиллерии и бронетехники в Европе Польше не будет равной страны. 

По словам Блащака, в этом году Польша получит первые зенитные ракетные комплексы Patriot, заказанные у США в 2018 году. Кроме того, Польша закупает у США новые 250 танков Abrams, сообщало "Польское радио".

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. Президент страны Анджей Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

Теги: Украина, Польша, Южная Корея, танки, вооружение, истребители, война России против Украины, Мариуш Блащак
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