Польша получила от Великобритании современную систему ПВО Sky Sabre

"Британская система ПВО Sky Sabre уже находится в нашей стране, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Польши. Это результат наших крепких отношений с Великобританией и свидетельство нашей общей заботы о безопасности восточного фланга [НАТО]", – написал Блащак.
При этом министр не уточнил, сколько единиц Sky Sabre Британия передала Польше.
Brytyjski system obrony powietrznej Sky Sabre jest ju * w naszym kraju, aby przede wszystkim zagwarantowa * bezpiecze * stwo polskiej strefy powietrznej. To efekt naszych silnych relacji z * i dowód wspólnej troski o bezpiecze * stwo wschodniej flanki. pic.twitter.com/ZkUCxcRa7z— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) July 6, 2022
В связи с вторжением России в Украину силы НАТО в Европе, в том числе ВВС и ПВО, приведены в повышенную боевую готовность.
Накануне саммита НАТО в Мадриде генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования в Европе c нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек.
28 июня на брифинге в Белом доме советник Байдена по безопасности Джейк Салливан заявил, что США объявят на саммите о вводе дополнительных сил присутствия в евроатлантическом пространстве как на суше, так и на море. "Вы увидите, как многие страны возьмут на себя обязательства увеличить оборонный вклад на восточном фланге Североатлантического альянса, уделяя особое внимание Балканам и странам Балтии, а также другим союзникам в регионе", – отметил он.
29 июня Байден на встрече со Столтенбергом подтвердил значительное увеличение присутствия американских военных сил в Европе. По его словам, Вашингтон направит в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей F-35 и разместит штаб 5-й армии в Польше. Кроме того, на базу Рота в Испании будут направлены еще два эсминца американской армии, их общее количество будет увеличено до шести.