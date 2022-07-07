Польша получила от Великобритании современную систему ПВО Sky Sabre

"Британская система ПВО Sky Sabre уже находится в нашей стране, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Польши. Это результат наших крепких отношений с Великобританией и свидетельство нашей общей заботы о безопасности восточного фланга [НАТО]", – написал Блащак.

При этом министр не уточнил, сколько единиц Sky Sabre Британия передала Польше.

Brytyjski system obrony powietrznej Sky Sabre jest ju * w naszym kraju, aby przede wszystkim zagwarantowa * bezpiecze * stwo polskiej strefy powietrznej. To efekt naszych silnych relacji z * i dowód wspólnej troski o bezpiecze * stwo wschodniej flanki. pic.twitter.com/ZkUCxcRa7z — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) July 6, 2022