ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: Украину невозможно захватить

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
На юге Украины ВСУ ведут контрнаступление
На юге Украины ВСУ ведут контрнаступление
Фото: Мінветеранів / Facebook

Украина выйдет победителем в войне с вторгшейся в нее Россией. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

"Для меня война закончится украинским флагом в Севастопольской бухте. Но многие считают это нереальным. И резко меня критикуют за подыгрывание [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и декламации. Но я действительно так считаю. Я прекрасно понимаю, что в нынешней ситуации война не может закончиться для Украины ничем, кроме или полной победы, или полного разгрома и поражения", – сказал он.

Бизнесмен подчеркнул, что в разгром и поражение Украины он не верит.

"Это уже чисто расчет. Этого просто не может быть – эту страну невозможно захватить. Плюс когда 84% населения страны не готовы, чтобы война остановилась за счет торговли территориями, это говорит о духе населения, в котором президент, руководство должны лидировать. Они должны быть уверены в том, что они победят в войне и что Крым будет взят и территория будет полностью восстановлена", – объяснил Невзлин.

Он считает, "что перелом будет скоро".

"Надеюсь, еще не холодной осенью. Я надеюсь, что то, что мы видим по Херсону, – это вопрос недель, а может быть, даже меньше. И в Херсоне начнется наступление – и Крым будет отрезан от Херсонской области. И это важная история. Я надеюсь и почти уверен, что у Америки и других стран нет другого выхода, как дать то оружие, которое будет добивать до российской территории. В данном случае я все-таки имею в виду в первую очередь Крым", – отметил Невзлин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По его словам, российские "корабли-крейсеры в бухте Севастополя должны быть уничтожены".

"Я имею в виду основные. Там три их, по-моему, крупных типа ушедшей от нас "Москвы". [...] И я абсолютно уверен, что в нужный момент будет вооружение, которое достанет не только до кораблей, но достанет и до Крымского моста – и он будет разрушен. И тогда в Крыму совершенно изменится ситуация", – заявил Невзлин.

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Переговоры об окончании войны велись, но были приостановлены, потому что с российской стороны не было конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля Зеленский заявил, что участие Путина в переговорах о завершении войны невозможно.

По данным украинских властей, на юге Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Крым, Украина, оружие, Севастополь, война, Вооруженные силы Украины, корабль, вооружение, вторжение, осень, Владимир Зеленский, украинцы, наступление, война России против Украины, Леонид Невзлин, миллиардер, корабли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его семейных снимков
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его семейных снимков
"Доброго вечора, ми з України!" Известный грузинский художник изобразил встречу Залужного с лежащим в темной комнате Путиным и указал время
"Доброго вечора, ми з України!" Известный грузинский художник изобразил встречу Залужного с лежащим в темной комнате Путиным и указал время
"У меня были планы возвращаться". Tayanna рассказала, чем занимается на Бали и когда планирует вернуться в Украину
"У меня были планы возвращаться". Tayanna рассказала, чем занимается на Бали и когда планирует вернуться в Украину
Вайкуле поддержала Украину на концерте в Латвии и отказалась от выступлений в РФ
Вайкуле поддержала Украину на концерте в Латвии и отказалась от выступлений в РФ
  "У меня есть свой автомат – шестиструнный". Бабкин рассказал, почему не записался в тероборону
  "У меня есть свой автомат – шестиструнный". Бабкин рассказал, почему не записался в тероборону
Жена Макаревича крупным планом показала их сына
Жена Макаревича крупным планом показала их сына
"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети
"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети
Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически
Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (184218)
2
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (170556)
3
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (149104)
4
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (127253)
5
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (116317)
6
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (113524)
7
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (103268)
8
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (46125)
 
 
 
 