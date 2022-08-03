Невзлин: Украину невозможно захватить

"Для меня война закончится украинским флагом в Севастопольской бухте. Но многие считают это нереальным. И резко меня критикуют за подыгрывание [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и декламации. Но я действительно так считаю. Я прекрасно понимаю, что в нынешней ситуации война не может закончиться для Украины ничем, кроме или полной победы, или полного разгрома и поражения", – сказал он.

Бизнесмен подчеркнул, что в разгром и поражение Украины он не верит.

"Это уже чисто расчет. Этого просто не может быть – эту страну невозможно захватить. Плюс когда 84% населения страны не готовы, чтобы война остановилась за счет торговли территориями, это говорит о духе населения, в котором президент, руководство должны лидировать. Они должны быть уверены в том, что они победят в войне и что Крым будет взят и территория будет полностью восстановлена", – объяснил Невзлин.

Он считает, "что перелом будет скоро".

"Надеюсь, еще не холодной осенью. Я надеюсь, что то, что мы видим по Херсону, – это вопрос недель, а может быть, даже меньше. И в Херсоне начнется наступление – и Крым будет отрезан от Херсонской области. И это важная история. Я надеюсь и почти уверен, что у Америки и других стран нет другого выхода, как дать то оружие, которое будет добивать до российской территории. В данном случае я все-таки имею в виду в первую очередь Крым", – отметил Невзлин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По его словам, российские "корабли-крейсеры в бухте Севастополя должны быть уничтожены".

"Я имею в виду основные. Там три их, по-моему, крупных типа ушедшей от нас "Москвы". [...] И я абсолютно уверен, что в нужный момент будет вооружение, которое достанет не только до кораблей, но достанет и до Крымского моста – и он будет разрушен. И тогда в Крыму совершенно изменится ситуация", – заявил Невзлин.

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью

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