Невзлин: Путин провел с Козаком около двух часов перед заседанием Собвеза РФ. Козак пытался убедить его не принимать военное решение, но не смог

Он рассказал, что на администрацию Путина, а также на российское минобороны работали группы экспертов по странам – бывшим членам СССР, была в том числе группа по Украине. Она в последнее время работала через Козака, отметил Невзлин.

"Никто из экспертов, никакая группа не давали преимуществ военному решению вопроса. Более того, поскольку они работали в последнее время через Козака, то и Козак не давал никакого шанса военному решению вопроса, а все время пытался убедить Путина [не начинать войну против Украины]", – сказал бизнесмен.

Невзлин обратил внимание, что Козак родился в Украине, в селе Бандурово Кировоградской области (рядом с админграницей с Одесской областью).

"Человек практически из-под Одессы. Ну о чем мы говорим? [...] Там село или поселок был то ли в Одесской, то ли в Кировоградской области. В общем, все равно это рядом. Юг Украины, Черноморское побережье. И он был против войны. Насколько я знаю – а я думаю, что я знаю правильно, – Путин с ним провел около двух часов перед тем, как был этот Совет безопасности. Козак пытался его убедить не принимать военное решение, но не смог. И у него не оставалось никакого выбора, кроме того, чтобы на Совете безопасности – естественно, по указанию Путина – поддержать это решение. Но он в этом не участвует больше. Ну вот с того момента, когда произошел этот разговор перед Советом безопасности. И подразделения все распущены. Что-то передано [первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею] Кириенко, а экспертные группы распущены. Им сейчас эксперты не нужны", – добавил он.

В этом же интервью бизнесмен назвал Козака "очень близким" к президенту России чиновником. По информации Невзлина, Козак оказывает на Путина "немаленькое влияние" и тот к нему прислушивается.

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью

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