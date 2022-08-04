ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: Путин провел с Козаком около двух часов перед заседанием Собвеза РФ. Козак пытался убедить его не принимать военное решение, но не смог

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Путин (за столом) и Козак (у трибуны) во время заседания Совбеза РФ 21 февраля
Путин (за столом) и Козак (у трибуны) во время заседания Совбеза РФ 21 февраля
Фото: ЕРА

Заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак "был против войны" России с Украиной и "не давал шансов" полномасштабному вторжению. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

Он рассказал, что на администрацию Путина, а также на российское минобороны работали группы экспертов по странам – бывшим членам СССР, была в том числе группа по Украине. Она в последнее время работала через Козака, отметил Невзлин. 

"Никто из экспертов, никакая группа не давали преимуществ военному решению вопроса. Более того, поскольку они работали в последнее время через Козака, то и Козак не давал никакого шанса военному решению вопроса, а все время пытался убедить Путина [не начинать войну против Украины]", – сказал бизнесмен. 

Невзлин обратил внимание, что Козак родился в Украине, в селе Бандурово Кировоградской области (рядом с админграницей с Одесской областью). 

"Человек практически из-под Одессы. Ну о чем мы говорим? [...] Там село или поселок был то ли в Одесской, то ли в Кировоградской области. В общем, все равно это рядом. Юг Украины, Черноморское побережье. И он был против войны. Насколько я знаю – а я думаю, что я знаю правильно, – Путин с ним провел около двух часов перед тем, как был этот Совет безопасности. Козак пытался его убедить не принимать военное решение, но не смог. И у него не оставалось никакого выбора, кроме того, чтобы на Совете безопасности – естественно, по указанию Путина – поддержать это решение. Но он в этом не участвует больше. Ну вот с того момента, когда произошел этот разговор перед Советом безопасности. И подразделения все распущены. Что-то передано [первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею] Кириенко, а экспертные группы распущены. Им сейчас эксперты не нужны", – добавил он. 

В этом же интервью бизнесмен назвал Козака "очень близким" к президенту России чиновником. По информации Невзлина, Козак оказывает на Путина "немаленькое влияние" и тот к нему прислушивается.  

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Козак родился в Бандурово осенью 1958 года, он вырос и закончил школу в этом селе. Замглавы администрации президента РФ он стал 24 января 2020 года. Козак занял должность, которой ранее не было в штате ведомства. Он вел переговоры с Украиной на уровне советников лидеров в нормандском формате. Последняя встреча на его уровне (украинскую делегацию на переговорах возглавлял глава Офиса президента Андрей Ермак) состоялась 10 февраля в Германии, за две недели до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

Переговоры длились около девяти часов, но стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия, касающиеся "интерпретации" Минских соглашений, сказал тогда Козак. "Позиция Украины непреклонна. Отказались в этом документе, проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, даже цитировать Минские соглашения", – отмечал он тогда. За несколько недель до этого Козак, присутствовавший онлайн на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, вышел из себя и вмешался в работу ТКГ, когда обсуждалась имплементация Минских соглашений, сообщала ТСН, ссылаясь на источники. 

"Камнем преткновения стала дорожная карта – пошаговый план имплементации спорных пунктов Минских договоренностей, в частности о выборах и очередности передачи контроля над границей. Дмитрий Козак очень эмоционально доказывал, почему Украина должна согласиться на вариант дорожной карты боевиков и обсуждать ее исключительно с ними, а не с Россией, ведь какая же она, мол, сторона конфликта", – сообщали журналисты. 

21 февраля на заседании Совбеза РФ рассматривали признание "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", которые контролируют часть территории на востоке Украины. Никто из членов Совбеза тогда не выступил против такого признания. В СМИ широко разошлась перепалка, которая состоялась на этом заседании между Путиным и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Во время выступления Путин требовал от Нарышкина дать прямой ответ, поддерживает ли он признание "ЛДНР", тот запутался и сказал, что поддерживает присоединение оккупированных территорий Донбасса к РФ.

Козака на этом заседании Путин "достаточно грубо обрывал", обратила внимание "Русская служба ВВС". Собеседники СМИ в мае рассказали, что Путин отстранил Козака от кураторства украинского направления.

После заседания Совбеза РФ Путин объявил о признании "независимости" "ЛДНР" и подписал соответствующие указы. Спустя три дня, 24 февраля, президент РФ начал полномасштабную войну против Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Козак, вторжение, Кировоградская область, Минские соглашения, война России против Украины, Леонид Невзлин, дорожная карта, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка в бикини. Фото
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (306985)
2
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (154319)
3
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (77966)
4
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (70438)
5
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе (60345)
6
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (53783)
7
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (47056)
8
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (42880)
 
 
 
 