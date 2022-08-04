Невзлин: Путин провел с Козаком около двух часов перед заседанием Собвеза РФ. Козак пытался убедить его не принимать военное решение, но не смог

Он рассказал, что на администрацию Путина, а также на российское минобороны работали группы экспертов по странам – бывшим членам СССР, была в том числе группа по Украине. Она в последнее время работала через Козака, отметил Невзлин.
"Никто из экспертов, никакая группа не давали преимуществ военному решению вопроса. Более того, поскольку они работали в последнее время через Козака, то и Козак не давал никакого шанса военному решению вопроса, а все время пытался убедить Путина [не начинать войну против Украины]", – сказал бизнесмен.
Невзлин обратил внимание, что Козак родился в Украине, в селе Бандурово Кировоградской области (рядом с админграницей с Одесской областью).
"Человек практически из-под Одессы. Ну о чем мы говорим? [...] Там село или поселок был то ли в Одесской, то ли в Кировоградской области. В общем, все равно это рядом. Юг Украины, Черноморское побережье. И он был против войны. Насколько я знаю – а я думаю, что я знаю правильно, – Путин с ним провел около двух часов перед тем, как был этот Совет безопасности. Козак пытался его убедить не принимать военное решение, но не смог. И у него не оставалось никакого выбора, кроме того, чтобы на Совете безопасности – естественно, по указанию Путина – поддержать это решение. Но он в этом не участвует больше. Ну вот с того момента, когда произошел этот разговор перед Советом безопасности. И подразделения все распущены. Что-то передано [первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею] Кириенко, а экспертные группы распущены. Им сейчас эксперты не нужны", – добавил он.
В этом же интервью бизнесмен назвал Козака "очень близким" к президенту России чиновником. По информации Невзлина, Козак оказывает на Путина "немаленькое влияние" и тот к нему прислушивается.
Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью
Козак родился в Бандурово осенью 1958 года, он вырос и закончил школу в этом селе. Замглавы администрации президента РФ он стал 24 января 2020 года. Козак занял должность, которой ранее не было в штате ведомства. Он вел переговоры с Украиной на уровне советников лидеров в нормандском формате. Последняя встреча на его уровне (украинскую делегацию на переговорах возглавлял глава Офиса президента Андрей Ермак) состоялась 10 февраля в Германии, за две недели до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Переговоры длились около девяти часов, но стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия, касающиеся "интерпретации" Минских соглашений, сказал тогда Козак. "Позиция Украины непреклонна. Отказались в этом документе, проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, даже цитировать Минские соглашения", – отмечал он тогда. За несколько недель до этого Козак, присутствовавший онлайн на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, вышел из себя и вмешался в работу ТКГ, когда обсуждалась имплементация Минских соглашений, сообщала ТСН, ссылаясь на источники.
"Камнем преткновения стала дорожная карта – пошаговый план имплементации спорных пунктов Минских договоренностей, в частности о выборах и очередности передачи контроля над границей. Дмитрий Козак очень эмоционально доказывал, почему Украина должна согласиться на вариант дорожной карты боевиков и обсуждать ее исключительно с ними, а не с Россией, ведь какая же она, мол, сторона конфликта", – сообщали журналисты.
21 февраля на заседании Совбеза РФ рассматривали признание "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", которые контролируют часть территории на востоке Украины. Никто из членов Совбеза тогда не выступил против такого признания. В СМИ широко разошлась перепалка, которая состоялась на этом заседании между Путиным и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Во время выступления Путин требовал от Нарышкина дать прямой ответ, поддерживает ли он признание "ЛДНР", тот запутался и сказал, что поддерживает присоединение оккупированных территорий Донбасса к РФ.
Козака на этом заседании Путин "достаточно грубо обрывал", обратила внимание "Русская служба ВВС". Собеседники СМИ в мае рассказали, что Путин отстранил Козака от кураторства украинского направления.
После заседания Совбеза РФ Путин объявил о признании "независимости" "ЛДНР" и подписал соответствующие указы. Спустя три дня, 24 февраля, президент РФ начал полномасштабную войну против Украины.