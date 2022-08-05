Зеленский об обстреле оккупантами Торецка: Очередной акт террора – циничный и просчитанный

"Сегодня российские террористы нанесли очередной удар по Торецку Донецкой области – по остановке общественного транспорта. Восемь человек погибли, среди раненых – трое детей. Обломками снарядов и взрывной волной повреждены жилые дома – это обычные многоэтажки. Также повреждена церковь – Свято-Пантелеймоновский храм, ранен священник. Это был сознательный удар оккупантов, очередной акт террора – циничный и просчитанный. Они знали, куда бьют, и очевидно, хотели, чтобы люди пострадали", – сказал глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты обстреляли Торецк 4 августа. По предварительной информации, стреляли из артиллерии и попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей. Погибло восемь человек, пять получили ранения.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.