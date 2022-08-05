Зеленский об обстреле оккупантами Торецка: Очередной акт террора – циничный и просчитанный

Зеленский: Оккупанты знали, куда бьют, и очевидно, хотели, чтобы люди пострадали Фото: president.gov.ua

"Сегодня российские террористы нанесли очередной удар по Торецку Донецкой области – по остановке общественного транспорта. Восемь человек погибли, среди раненых – трое детей. Обломками снарядов и взрывной волной повреждены жилые дома – это обычные многоэтажки. Также повреждена церковь – Свято-Пантелеймоновский храм, ранен священник. Это был сознательный удар оккупантов, очередной акт террора – циничный и просчитанный. Они знали, куда бьют, и очевидно, хотели, чтобы люди пострадали", – сказал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты обстреляли Торецк 4 августа. По предварительной информации, стреляли из артиллерии и попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей. Погибло восемь человек, пять получили ранения.