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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число пострадавших в результате обстрела оккупантами Торецка возросло – Офис генпрокурора

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Оккупанты обстреляли Торецк 4 августа
Оккупанты обстреляли Торецк 4 августа
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Число пострадавших в результате обстрела российскими войсками Торецка Донецкой области 4 августа возросло до пяти человек. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, пишет пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

"По предварительным данным, в мирных граждан стреляли из минометов. Восемь новых смертей. Пятеро раненых, среди которых трое детей. Это очередное массовое убийство украинских граждан, которое увидел весь мир. Наша задача – установить и привлечь к ответственности каждого: от высшего руководства, которое приказало [стрелять в мирных граждан], до непосредственного исполнителя", – сказал он.

По факту обстрела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

"Россия еще раз показывает миру свое подлинное лицо, демонстрируя пренебрежение ценностью человеческой жизни и нормами международного гуманитарного права. Это очередное доказательство, которое будет тщательно зафиксировано украинскими прокурорами для восстановления правосудия", – заявил Костин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты обстреляли Торецк 4 августа. По предварительной информации, стреляли из артиллерии и попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей. Ранее было известно о восьми погибших и четверых раненых.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: обстрелы, война России против Украины, Торецк, уголовное производство, нардеп Андрей Костин
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