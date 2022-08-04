Число пострадавших в результате обстрела оккупантами Торецка возросло – Офис генпрокурора

"По предварительным данным, в мирных граждан стреляли из минометов. Восемь новых смертей. Пятеро раненых, среди которых трое детей. Это очередное массовое убийство украинских граждан, которое увидел весь мир. Наша задача – установить и привлечь к ответственности каждого: от высшего руководства, которое приказало [стрелять в мирных граждан], до непосредственного исполнителя", – сказал он.

По факту обстрела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

"Россия еще раз показывает миру свое подлинное лицо, демонстрируя пренебрежение ценностью человеческой жизни и нормами международного гуманитарного права. Это очередное доказательство, которое будет тщательно зафиксировано украинскими прокурорами для восстановления правосудия", – заявил Костин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты обстреляли Торецк 4 августа. По предварительной информации, стреляли из артиллерии и попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей. Ранее было известно о восьми погибших и четверых раненых.