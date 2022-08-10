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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Жизненно необходимо завершить активную фазу войны до зимы

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Ермак: Закончить активную фазу до зимы сложная и амбициозная задача, но жизненно необходимая
Ермак: Закончить активную фазу до зимы – сложная и амбициозная задача, но жизненно необходимая
Фото: president.gov.ua

Для Украины важно завершить активную фазу войны, развязанной Россией, до конца осени. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 10 августа.

На вопрос, значит ли это, что речь идет о возможной опасности для теплоэнергетики Украины, Ермак ответил: "Конечно, такие риски на протяжении всей войны сохраняются".

"Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Соответственно, это одна из причин, почему мы хотим предпринять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени", – сказал он.

Также Ермак подчеркнул, что чем дольше российские войска находятся на временно оккупированных территориях Украины и пытаются там окопаться, тем сложнее будет эти территории деоккупировать.

"Закончить активную фазу до зимы – сложная и амбициозная задача, но жизненно необходимая. Мы делаем все для того, чтобы цель деоккупации была достигнута. И, соответственно, объясняем это нашим партнерам. Они разделяют нашу позицию", – заявил глава Офиса президента.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.

В марте-апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов с северных областей, сейчас боевые действия ведутся на востоке и юге Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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