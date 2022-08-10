Ермак: Жизненно необходимо завершить активную фазу войны до зимы

Ермак: Закончить активную фазу до зимы – сложная и амбициозная задача, но жизненно необходимая Фото: president.gov.ua

На вопрос, значит ли это, что речь идет о возможной опасности для теплоэнергетики Украины, Ермак ответил: "Конечно, такие риски на протяжении всей войны сохраняются".

"Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Соответственно, это одна из причин, почему мы хотим предпринять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени", – сказал он.

Также Ермак подчеркнул, что чем дольше российские войска находятся на временно оккупированных территориях Украины и пытаются там окопаться, тем сложнее будет эти территории деоккупировать.

"Закончить активную фазу до зимы – сложная и амбициозная задача, но жизненно необходимая. Мы делаем все для того, чтобы цель деоккупации была достигнута. И, соответственно, объясняем это нашим партнерам. Они разделяют нашу позицию", – заявил глава Офиса президента.