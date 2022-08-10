Переговоры между Украиной и РФ на данном этапе выглядят маловероятными – Ермак

"На данном этапе переговоры выглядят маловероятными. Президент абсолютно четко сформулировал позицию: главным предусловием для начала разговора является вывод российских войск, оккупировавших часть территории Украины после 24 февраля. Мы много раз повторяли и остаемся на тех же позициях: никаких компромиссов, которые были бы связаны с украинской независимостью, территориальной целостностью и суверенитетом. Мы этого не рассматриваем и не будем рассматривать. Когда могут быть переговоры с российской стороной, зависит не от нас. Мы защищаем свою землю, мы ни на кого не нападали", – сказал Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский.

3 августа спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.