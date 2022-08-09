Подоляк: Россия хочет вернуть себя в глобальную повестку как лидер, который "вправе что-то диктовать"

Новая "игра" России, по мнению Подоляка, включает в себя затягивание войны, расчет на информационную усталость, новые точки напряжения (Тайвань, Косово, Африка), более тонкую информационную работу по дискредитации любой помощи Украине и "бесконечные попытки деморализовать наши Вооруженные силы и общество".

"Так что же происходит? Все банально – Россия хочет вернуть себя в глобальную повестку дня как лидер, который "вправе что-то диктовать". И предложить миру несколько вариантов "временного финала". Или переговоры с ее ультимативными условиями, или война на истощение, но без активных поставок Украине РСЗО и другой дальнобойной артиллерии", – пишет он.

Советник главы ОП отмечает, что ставка сделана не только и не столько истощение Украины, а, скорее, на "истощение политической воли части западных политических элит", среди части которых распространены миф о непобедимости РФ и желание вернуться к "довоенным" отношениям со страной-агрессором

Однако, по убеждению Подоляка, никакие сценарии реального окончания войны реально не действенны, кроме нанесения тактического военного поражения РФ, "даже если это тяжело и ресурсно очень затратно", а слушать "предложения" России – значит, идти по заведомо проигрышному пути.

"И почему страны-партнеры не поймут окончательно, что Россия – это не монстр, на которого надо смотреть с опаской, а идеальный пациент, требующий неотложной мировой специализированной терапии?" – резюмировал Подоляк.