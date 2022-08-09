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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Россия хочет вернуть себя в глобальную повестку как лидер, который "вправе что-то диктовать"

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Подоляк считает РФ "идеальным пациентом", который требует "терапии"
Подоляк считает РФ "идеальным пациентом", который требует "терапии"
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Сейчас российские оккупанты пытаются перевести войну в максимально затяжной формат, чтобы "поиграть в истощение", написал 8 августа в Facebook советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Новая "игра" России, по мнению Подоляка, включает в себя затягивание войны, расчет на информационную усталость, новые точки напряжения (Тайвань, Косово, Африка), более тонкую информационную работу по дискредитации любой помощи Украине и "бесконечные попытки деморализовать наши Вооруженные силы и общество".

"Так что же происходит? Все банально – Россия хочет вернуть себя в глобальную повестку дня как лидер, который "вправе что-то диктовать". И предложить миру несколько вариантов "временного финала". Или переговоры с ее ультимативными условиями, или война на истощение, но без активных поставок Украине РСЗО и другой дальнобойной артиллерии", – пишет он.

Советник главы ОП отмечает, что ставка сделана не только и не столько истощение Украины, а, скорее, на "истощение политической воли части западных политических элит", среди части которых распространены миф о непобедимости РФ и желание вернуться к "довоенным" отношениям со страной-агрессором

Однако, по убеждению Подоляка, никакие сценарии реального окончания войны реально не действенны, кроме нанесения тактического военного поражения РФ, "даже если это тяжело и ресурсно очень затратно", а слушать "предложения" России – значит, идти по заведомо проигрышному пути.

"И почему страны-партнеры не поймут окончательно, что Россия – это не монстр, на которого надо смотреть с опаской, а идеальный пациент, требующий неотложной мировой специализированной терапии?" – резюмировал Подоляк.

https://www.facebook.com/mpodolyak2/posts/pfbid0BPwgVGTBjy8G1ktjQyz8NZ3TNKh3hMGtihePRDCxTcXjLfN2pEyrsm2pUYm2dkmQl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский. 

Теги: Россия, Украина, Кремль, переговоры, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Российская Федерация, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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