Подоляк: Россия планирует провести на оккупированных территориях вместо "референдума" "голосование на дому"

Подоляк рассказал о ситуации с "референдумами", которые планирует провести Россия Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Он считает, что Кремль пытается повторить и масштабировать "крымскую кровавую весну" 2014 года, однако руководство России "стало заложниками собственных фантазий – отсюда постоянные изменения дат, формата и все большее раздражение российского президента от несостоятельности своей свиты".



"Выглядит смешно: "референдум" в Запорожской области без областного центра; в Донецке, где в пригороде стоят Вооруженные силы Украины; в Херсонской области, где российские войска находятся в столь шатких условиях, что боятся громких звуков и опустошают аптеки, скупая лекарства против ночного энуреза", – отмечает он.

По словам Подоляка, социологические опросы указывают на то, что количество желающих "присоединиться" к России оказалось настолько мизерным, что "продать это аудитории будет просто невозможно".

"Как следствие, Россия рассматривает возможность провести вместо "референдума" "голосование на дому". То есть просто соврать", – добавил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что результаты "голосования" не будут иметь правовых последствий. "Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области – это часть Украины. Все удары по российским военным подразделения там будут легитимными, поскольку будут направлены на освобождение территории", – подчеркнул Подоляк.

Он заключил, что Украина вернет оккупированные территории военным путем "при любом из сценариев".