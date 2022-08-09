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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Россия планирует провести на оккупированных территориях вместо "референдума" "голосование на дому"

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Подоляк рассказал о ситуации с "референдумами", которые планирует провести Россия
Подоляк рассказал о ситуации с "референдумами", которые планирует провести Россия
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Россия планирует провести на оккупированных территориях вместо "референдума" "голосование на дому". Об этом 8 августа написал в Telegram советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он считает, что Кремль пытается повторить и масштабировать "крымскую кровавую весну" 2014 года, однако руководство России "стало заложниками собственных фантазий – отсюда постоянные изменения дат, формата и все большее раздражение российского президента от несостоятельности своей свиты".

"Выглядит смешно: "референдум" в Запорожской области без областного центра; в Донецке, где в пригороде стоят Вооруженные силы Украины; в Херсонской области, где российские войска находятся в столь шатких условиях, что боятся громких звуков и опустошают аптеки, скупая лекарства против ночного энуреза", – отмечает он.

По словам Подоляка, социологические опросы указывают на то, что количество желающих "присоединиться" к России оказалось настолько мизерным, что "продать это аудитории будет просто невозможно".

"Как следствие, Россия рассматривает возможность провести вместо "референдума" "голосование на дому". То есть просто соврать", – добавил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что результаты "голосования" не будут иметь правовых последствий. "Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области – это часть Украины. Все удары по российским военным подразделения там будут легитимными, поскольку будут направлены на освобождение территории", – подчеркнул Подоляк.

Он заключил, что Украина вернет оккупированные территории военным путем "при любом из сценариев".

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума"В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.

В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена".

Теги: референдум, оккупация, российская пропаганда, вторжение, голосование, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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