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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк оценил ежедневные потери ВСУ в войне с Россией: Уменьшились в 2,5–3 раза

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Подоляк считает, что ВСУ приспособились к тактике оккупантов и смогли снизить свои потери
Подоляк считает, что ВСУ приспособились к тактике оккупантов и смогли снизить свои потери
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию "BBC News Україна", опубликованном 9 августа, назвал три причины, которые позволили Вооруженным силам Украины значительно сократить потери на фронте.

Ежедневные потери ВСУ на данном этапе Подоляк оценил в 30–50 военных, что в 2,5–3 раза меньше, чем цифры начала июня, когда Украина ежедневно теряла 100–200 защитников.

Советник главы ОП отметил, что вести с ним разговор о потерях – это "не совсем корректно" и более конкретные цифры может дать Генеральный штаб ВСУ.

Подоляк видит причину пиковых июньских потерь Украины в переходе на второй этап войны – позиционный, когда сказалось значительное преимущество врага в артиллерии, Украинские позиции, сказал он, буквально засыпали снарядами разных калибров и это, безусловно, увеличивало количество потерь.

Украинские потери в войне уменьшились по трем причинам, говорит Подоляк в интервью "BBC News Україна". Во-первых, потому, что по логистическим центрам российский армии очень эффективно, по его оценке, работают украинские РСЗО.

Вторую причину советник главы ОП видит в том, что идет передислокация ВС РФ по всей линии фронта. И третье – ВСУ уже приспособились к тактике российской армии и "более мобильно, более эффективно" обороняются, заключил Подоляк.

Контекст:

Украину защищают более 1 млн человек, сообщил 8 июля министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что в связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции.

Резников написал 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".

В интервью, опубликованном 22 июля, Зеленский сказал, что изменение в балансе огневой мощи уменьшило потери Украины в войне – число погибших военнослужащих в день сократилось до 30 и около 250 раненых.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 4 августа уточнила, что общие потери украинских военных – это "не сотни, а тысячи", и подчеркнула, что они гораздо меньше, чем потери оккупантов.

Потери России в войне с Украиной, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 8 августа составили около 42,64 тыс. убитых военных.

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