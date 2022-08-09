Подоляк считает, что ВСУ приспособились к тактике оккупантов и смогли снизить свои потери Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Ежедневные потери ВСУ на данном этапе Подоляк оценил в 30–50 военных, что в 2,5–3 раза меньше, чем цифры начала июня, когда Украина ежедневно теряла 100–200 защитников.

Советник главы ОП отметил, что вести с ним разговор о потерях – это "не совсем корректно" и более конкретные цифры может дать Генеральный штаб ВСУ.

Подоляк видит причину пиковых июньских потерь Украины в переходе на второй этап войны – позиционный, когда сказалось значительное преимущество врага в артиллерии, Украинские позиции, сказал он, буквально засыпали снарядами разных калибров и это, безусловно, увеличивало количество потерь.

Украинские потери в войне уменьшились по трем причинам, говорит Подоляк в интервью "BBC News Україна". Во-первых, потому, что по логистическим центрам российский армии очень эффективно, по его оценке, работают украинские РСЗО.

Вторую причину советник главы ОП видит в том, что идет передислокация ВС РФ по всей линии фронта. И третье – ВСУ уже приспособились к тактике российской армии и "более мобильно, более эффективно" обороняются, заключил Подоляк.