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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это не сотни". В Минобороны ответили на вопрос о потерях Украины в войне против России

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Во время войны Минобороны Украины не разглашает информацию об абсолютном количестве погибших, отметила Маляр
Во время войны Минобороны Украины не разглашает информацию об абсолютном количестве погибших, отметила Маляр
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Потери Украины в войне против РФ значительно меньше, чем с российской стороны. Об этом 4 августа на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировался в YouTube, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

СМИ спросили Маляр, может ли она озвучить потери Украины как среди военных, так и среди гражданских.

"Есть правило распространения информации во время войны. Оно обусловлено оборонительным замыслом и потребностями. И та информация, которая не объявляется, – это связано с тем, что враг ее может использовать. Соответственно, во время войны мы не разглашаем информацию об абсолютном количестве погибших. Вместе с тем мы говорим о том, что погибшие есть с обеих сторон, мы говорим о том, что с украинской стороны значительно меньше погибших, чем с российской. И мы можем сказать, что это тысячи, то есть это не сотни", – ответила замминистра обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 22 июля, сказал, что изменение в балансе огневой мощи уменьшило потери Украины в войне – число погибших военнослужащих в день сократилось до 30 и около 250 раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украину защищают 700 тыс. человек, рассказывал Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.

10 июня советник главы Офиса президент Михаил Подоляк также оценил потери ВСУ цифрами погибших от 100 до 200 человек в день.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.

Зеленский в конце июня заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".

По данным Генштаба ВСУ на 4 августа, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 41,5 тыс. российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, военные, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ВСУ, Анна Маляр, война России против Украины, военнослужащий, погибшие, брифинг
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