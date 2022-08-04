"Это не сотни". В Минобороны ответили на вопрос о потерях Украины в войне против России

Во время войны Минобороны Украины не разглашает информацию об абсолютном количестве погибших, отметила Маляр Фото: Media Center Ukraine / Facebook

СМИ спросили Маляр, может ли она озвучить потери Украины как среди военных, так и среди гражданских.

"Есть правило распространения информации во время войны. Оно обусловлено оборонительным замыслом и потребностями. И та информация, которая не объявляется, – это связано с тем, что враг ее может использовать. Соответственно, во время войны мы не разглашаем информацию об абсолютном количестве погибших. Вместе с тем мы говорим о том, что погибшие есть с обеих сторон, мы говорим о том, что с украинской стороны значительно меньше погибших, чем с российской. И мы можем сказать, что это тысячи, то есть это не сотни", – ответила замминистра обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 22 июля, сказал, что изменение в балансе огневой мощи уменьшило потери Украины в войне – число погибших военнослужащих в день сократилось до 30 и около 250 раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)