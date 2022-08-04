"Это не сотни". В Минобороны ответили на вопрос о потерях Украины в войне против России

СМИ спросили Маляр, может ли она озвучить потери Украины как среди военных, так и среди гражданских.
"Есть правило распространения информации во время войны. Оно обусловлено оборонительным замыслом и потребностями. И та информация, которая не объявляется, – это связано с тем, что враг ее может использовать. Соответственно, во время войны мы не разглашаем информацию об абсолютном количестве погибших. Вместе с тем мы говорим о том, что погибшие есть с обеих сторон, мы говорим о том, что с украинской стороны значительно меньше погибших, чем с российской. И мы можем сказать, что это тысячи, то есть это не сотни", – ответила замминистра обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 22 июля, сказал, что изменение в балансе огневой мощи уменьшило потери Украины в войне – число погибших военнослужащих в день сократилось до 30 и около 250 раненых.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украину защищают 700 тыс. человек, рассказывал Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.
10 июня советник главы Офиса президент Михаил Подоляк также оценил потери ВСУ цифрами погибших от 100 до 200 человек в день.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.
Зеленский в конце июня заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".
По данным Генштаба ВСУ на 4 августа, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 41,5 тыс. российских оккупантов.