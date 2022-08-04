Подоляк опроверг причастность ВСУ к обстрелу центра Донецка во время похорон Корсы: Бессмысленно нам наносить удары по каким-то мероприятиям

"По Донецку бьют только сами россияне или корпуса "народной милиции" непризнанных криминальных "республик". Бессмысленно нам наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке", – отметил Подоляк.
Советник главы ОП указал, что Украину интересуют три типа целей на вражеской территории: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактические штабы.
"Мы воюем креативно и эффективно, демонстративные удары нам не нужны, они не решают никаких задач", – сказал он.
Подоляк добавил, что удары по Белгородской и Курской областям также наносят сами россияне.
"Все эти взрывы [нужны] только для того, чтобы показать: смотрите, какие звери на той стороне, давайте более интенсивно мобилизоваться и идти убивать украинцев дальше", – считает советник главы Офиса президента.
4 августа в драмтеатре временно оккупированного Донецка местные "власти" организовали церемонию прощания с заочно осужденной в Украине террористкой "ДНР" Ольгой Качурой (позывной Корса), которую накануне ликвидировали ВСУ.
Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на представителей "ДНР" сообщило об обстреле центра Донецка, в результате которого были погибшие и раненые, а панихида была отложена.
О ликвидации Корсы 3 августа сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Позднее информацию подтвердил президент РФ Владимир Путин.
В 2019 году Шевченковский районный суд Киева признал Корсу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации), и назначил наказание (заочно) в виде 12 лет лишения свободы, сообщала пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, уроженка Донецка Качура с позывным Корса в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут", созданному на основе так называемой "группы Безлера". С тех пор бывшая сотрудница органов МВД Украины активно участвовала в террористической деятельности.
Обучение Корса прошла в РФ, была "командиром" артиллерийского дивизиона в звании "полковник войск ДНР". В СБУ подчеркнули, что Качура непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих ВСУ и добровольческих военных формирований Украины реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град" вблизи населенных пунктов, что привело к массовой гибели людей.