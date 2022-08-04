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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк опроверг причастность ВСУ к обстрелу центра Донецка во время похорон Корсы: Бессмысленно нам наносить удары по каким-то мероприятиям

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Подоляк назвал три вида объектов, которые поражают ВСУ на временно оккупированной территории
Подоляк назвал три вида объектов, которые поражают ВСУ на временно оккупированной территории
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины не наносят "демонстративных ударов", так как они не решают никаких задач. Об этом Подоляк рассказал российским независимым журналистам Александру Плющеву и Татьяне Фельгенгауэр, ведущим закрытой российскими властями радиостанции "Эхо Москвы", в эфире программы Breakfest-show, которую Плющев транслировал 4 августа на своем канале в YouTube.

"По Донецку бьют только сами россияне или корпуса "народной милиции" непризнанных криминальных "республик". Бессмысленно нам наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке", – отметил Подоляк.

Советник главы ОП указал, что Украину интересуют три типа целей на вражеской территории: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактические штабы.

"Мы воюем креативно и эффективно, демонстративные удары нам не нужны, они не решают никаких задач", – сказал он.

Подоляк добавил, что удары по Белгородской и Курской областям также наносят сами россияне.

"Все эти взрывы [нужны] только для того, чтобы показать: смотрите, какие звери на той стороне, давайте более интенсивно мобилизоваться и идти убивать украинцев дальше", – считает советник главы Офиса президента.

4 августа в драмтеатре временно оккупированного Донецка местные "власти" организовали церемонию прощания с заочно осужденной в Украине террористкой "ДНР" Ольгой Качурой (позывной Корса), которую накануне ликвидировали ВСУ.

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на представителей "ДНР" сообщило об обстреле центра Донецка, в результате которого были погибшие и раненые, а панихида была отложена.

Контекст:

О ликвидации Корсы 3 августа сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Позднее информацию подтвердил президент РФ Владимир Путин.

В 2019 году Шевченковский районный суд Киева признал Корсу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации), и назначил наказание (заочно) в виде 12 лет лишения свободы, сообщала пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, уроженка Донецка Качура с позывным Корса в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут", созданному на основе так называемой "группы Безлера". С тех пор бывшая сотрудница органов МВД Украины активно участвовала в террористической деятельности.

Обучение Корса прошла в РФ, была "командиром" артиллерийского дивизиона в звании "полковник войск ДНР". В СБУ подчеркнули, что Качура непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих ВСУ и добровольческих военных формирований Украины реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град" вблизи населенных пунктов, что привело к массовой гибели людей.

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