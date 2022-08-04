Подоляк опроверг причастность ВСУ к обстрелу центра Донецка во время похорон Корсы: Бессмысленно нам наносить удары по каким-то мероприятиям

Подоляк назвал три вида объектов, которые поражают ВСУ на временно оккупированной территории Фото: president.gov.ua

"По Донецку бьют только сами россияне или корпуса "народной милиции" непризнанных криминальных "республик". Бессмысленно нам наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке", – отметил Подоляк.

Советник главы ОП указал, что Украину интересуют три типа целей на вражеской территории: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактические штабы.

"Мы воюем креативно и эффективно, демонстративные удары нам не нужны, они не решают никаких задач", – сказал он.

Подоляк добавил, что удары по Белгородской и Курской областям также наносят сами россияне.

"Все эти взрывы [нужны] только для того, чтобы показать: смотрите, какие звери на той стороне, давайте более интенсивно мобилизоваться и идти убивать украинцев дальше", – считает советник главы Офиса президента.

4 августа в драмтеатре временно оккупированного Донецка местные "власти" организовали церемонию прощания с заочно осужденной в Украине террористкой "ДНР" Ольгой Качурой (позывной Корса), которую накануне ликвидировали ВСУ.

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на представителей "ДНР" сообщило об обстреле центра Донецка, в результате которого были погибшие и раненые, а панихида была отложена.