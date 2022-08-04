Подоляк назвал простые составляющие правильной переговорной позиции Украины для разговора с Россией

Подоляк считает, что для усиления переговорной позиции Украине требуется больше западного оружия и дальнобойные ракеты ATACMS для систем HIMARS Фото: president.gov.ua

"Чтобы говорить с Россией, нужно иметь правильную переговорную позицию, которая содержит четыре простые составляющие: дальнобойную артиллерию, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить логистику РФ; ПВО/ПРО, чтобы защитить города; ударные беспилотники – лучшие охотники; бронетехнику для контрнаступлений", – написал он.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер после поездки в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью телеканалу n-tv 3 августа, заявил, что "Кремль хочет решения путем переговоров". По мнению Шредера, базой для будущего соглашения о прекращении огня могло бы стать уже заключенное "зерновое соглашение".

Подоляк, комментируя слова Шредера, высказал мнение, что Москва устами экс-канцлера передала Украине "приглашение к капитуляции". Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что, когда бывшие лидеры государств с европейскими ценностями работают на Россию, это выглядит отвратительно

В Германии к заявлению Шредера также отнеслись с недоверием.

Дальность стрельбы снарядов, которые США предоставляют Украине к реактивным системам HIMARS, составляет 80 км, сообщил 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины глава Пентагона Ллойд Остин.

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 22 июля заявил, что США пока не готовы передавать Украине ракеты ATACMS для HIMARS.

30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.