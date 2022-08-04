Подоляк назвал простые составляющие правильной переговорной позиции Украины для разговора с Россией

"Чтобы говорить с Россией, нужно иметь правильную переговорную позицию, которая содержит четыре простые составляющие: дальнобойную артиллерию, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить логистику РФ; ПВО/ПРО, чтобы защитить города; ударные беспилотники – лучшие охотники; бронетехнику для контрнаступлений", – написал он.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер после поездки в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью телеканалу n-tv 3 августа, заявил, что "Кремль хочет решения путем переговоров". По мнению Шредера, базой для будущего соглашения о прекращении огня могло бы стать уже заключенное "зерновое соглашение".
Подоляк, комментируя слова Шредера, высказал мнение, что Москва устами экс-канцлера передала Украине "приглашение к капитуляции". Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что, когда бывшие лидеры государств с европейскими ценностями работают на Россию, это выглядит отвратительно
В Германии к заявлению Шредера также отнеслись с недоверием.
Дальность стрельбы снарядов, которые США предоставляют Украине к реактивным системам HIMARS, составляет 80 км, сообщил 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины глава Пентагона Ллойд Остин.
Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 22 июля заявил, что США пока не готовы передавать Украине ракеты ATACMS для HIMARS.
30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.
Щоб говорити з * , потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 4, 2022
1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити * логістику.
2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.
3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.
4. Бронетехніка для контрнаступів
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Президент Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. Он также считает, что "если мощное оружие будет поступать от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне", то Украина сможет до конца этого года завершить боевые действия и начать переговоры с РФ.