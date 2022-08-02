Подоляк ответил Трампу на его "абсурдные пропагандистские штампы" о России: Не надо искать оправдания нелюдям

"РФ не напала бы на Украину, если бы та отказалась от НАТО и Крыма!" – абсурдный ru-пропагандистский штамп, который повторяют некоторые западные политики. Зачем? Напала потому, что хочет уничтожать Украину, убивать детей, пугать Европу своей жестокостью. Не надо искать оправдания нелюдям", – написал Подоляк.

«Рф не напала б на * , якби та відмовилася від НАТО й Криму!» – абсурдний ru-пропагандистський штамп, який повторюють деякі західні політики. Навіщо? * напала тому, що хоче нищити Україну, вбивати дітей, лякати Європу своєю жорстокістю. Не треба шукати виправдання нелюдам. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 2, 2022

45-й президент США Дональд Трамп 30 июля в эфире подкаста The Clay Travis & Buck Sexton Show заявил, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО.

Кроме того, экс-президент Соединенных Штатов высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин не напал бы на Украину, если бы США возглавлял Трамп. Теперь же, по мнению американского политика, Путин не пойдет ни на какие соглашения с Украиной и будет пытаться захватить всю страну.