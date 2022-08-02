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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк ответил Трампу на его "абсурдные пропагандистские штампы" о России: Не надо искать оправдания нелюдям

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Подоляк объяснил Трампу, почему Россия напала на Украину
Подоляк объяснил Трампу, почему Россия напала на Украину
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 2 августа в Twitter предложил "некоторым западным политикам" не тиражировать штампы российской пропаганды об уступках, на которые якобы должна была пойти Украина, чтобы избежать российской агрессии.

"РФ не напала бы на Украину, если бы та отказалась от НАТО и Крыма!" – абсурдный ru-пропагандистский штамп, который повторяют некоторые западные политики. Зачем? Напала потому, что хочет уничтожать Украину, убивать детей, пугать Европу своей жестокостью. Не надо искать оправдания нелюдям", – написал Подоляк.

45-й президент США Дональд Трамп 30 июля в эфире подкаста The Clay Travis & Buck Sexton Show заявил, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО.

Кроме того, экс-президент Соединенных Штатов высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин не напал бы на Украину, если бы США возглавлял Трамп. Теперь же, по мнению американского политика, Путин не пойдет ни на какие соглашения с Украиной и будет пытаться захватить всю страну.

Контекст:

Трамп не впервые делает резкие заявления в сторону Украины с начала полномасштабной войны. Например, в мае он говорил, что законодателям США нужно отдать приоритет финансированию школьной безопасности, а не отправке военной помощи Украине.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, вторжение, Дональд Трамп, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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